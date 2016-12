Ma reggel eldőlt: az olasz állam menti meg a világ legrégebbi bankját

Az EU-s szabályok miatt alkalmazzák a befektetői veszteségviselés intézményét (bail-in): az intézményi befektetők elvesztik junior kötvényük névértékének 25%-át, a lakossági kötvényesek kötvényeit viszont névértéken váltják át részvényre. A Wall Street Journal szerint ezeket a részvényeket a bank senior kötvényekre cseréli, a részvények pedig az államhoz kerülnek.

A banki bejelentések napja ez, az is kiderült ugyanis, mi lesz a Deutsche Bank hónapok óta függőben lévő gigabírságával:Részben új részvények kibocsátásával, részben pedig meglévő junior kötvények részvénnyé alakításával igyekezett az elmúlt napokban javítani tőkehelyzetét a világ legrégebbi bankja, ez azonban a tegnap esti bejelentés értelmében nem sikerült neki. A kötvények cseréje 2,45 milliárd euró összegben összejött, az új részvények iránti kereslet azonban elégtelen volt, miután az intézményi befektetők távol maradtak.A friss tőke nélkül nem lesz képes megtisztítani mérlegét 28 milliárd eurónyi nem teljesítő hitelétől a bank. A 2011-es két bankmentő csomag után így ismét az olasz költségvetésből mentik meg a bankot, ezúttal az új európai bankmentési szabályok mellett.A bank bejelentését követően nem sokkal, a kora pénteki órákban döntött is az olasz kormány: felállítanak egy 20 milliárd eurós bankmentő alapot részben a Banca Monte dei Paschi di Siena, részben pedig más, kisebb bankok megsegítésére.Tavaly nyáron az Európai Központi Bank elrendelte az olasz pénzintézet 28 milliárd eurós nem teljesítő hitelállományának leépítését, és idén év végégi adott határidőt a tőkehelyzet rendbe hozatalára, elutasítva a bank további 3 hét haladékra szóló kérelmét. 5 milliárd euróra lett volna szüksége a társaságnak, a magánpiaci befektetők érdeklődésének hiányában azonban, mint most egyértelművé vált, ez a kísérlete kudarcot vallott.