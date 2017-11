Megtámadták a bankokat, leomlanak a pénzügyi rendszer határai

Az egyes bankok piaci értékeltsége továbbra is nagy eltéréseket mutat, míg azonban az eltérések 74%-át a földrajzi lefedettség határozta meg 2010-ben, idén már csak 39%-ot magyaráznak a geográfiai tényezők, a maradékot az üzleti modell, a stratégia, illetve ezek végrehajtása határozza meg. Egyre fontosabb tehát, hogy melyik bank miként alkalmazkodik.

"A főnix feltámad: a bankok újjáteremtése egy ökoszisztéma alapú világ számára" - e cím angol változatával adta közzé nemrég idei átfogó globális banki elemzését a McKinsey. A bankrendszer jelen helyzetéről egy régi bölcsesség jutott a szerzők eszébe: amikor egy részben megtöltött poharat lát, egy optimista azt mondja rá, a pohár félig tele van, a pesszimista viszont azt, félig üres. A mérnök viszont annyit mond: a poharat rossz specifikációk alapján készítették. Úgy tűnik tehát, a bankokra most nem kisebb kihívás vár, mint a specifikációk újragondolása és az új specifikációk megvalósítása.A bankok pénzügyi helyzetéről saját számításai alapján többek között az alábbiakat állapítja meg a tanácsadócég: teljessé vált a bankszektor pénzügyi válságból való kilábalása, számos jel alapján úgy tűnik, hogy az ágazat visszanyerte egészségét. A profittermelés azonban továbbra is bizonytalan, a szektor tőkearányos megtérülése (ROE) 2016-ban 8,6% volt, ami kerek 1 százalékponttal alacsonyabb az egy évvel korábbinál, és már hetedik egymást követő évben 8% és 10% közé van beszorítva a ROE. A piaci értékeltség ennek megfelelően továbbra is történelmi mélypontja közelében van mind a fejlett (1,0%), mind a feltörekvő (1,2%) piacokon.

A bankrendszer stabil: az elmúlt 8 év erőfeszítéseinek köszönhetően 2016-ban évtizedes csúcsra, 12,4%-ra emelkedett a bankok elsődleges, Tier 1 tőkemutatója, a hitel/betét arány (93%) pedig évtizedek óta nem volt ilyen alacsony (2012-ben még 99%, 2007-ben 120% volt).A globális költség/eszközállomány arány a 2011-es 1,7%-ról 1,5%-ra csökkent, vagyis a költségcsökkentési erőfeszítések is sikeresek voltak világátlagban.

Bár a (kockázati költségek előtti) banki bevételek 2016-os árfolyamon számítva újabb csúcsra, 4636 milliárd dollárra emelkedtek globálisan, a bevételek növekedése lassult: a 2010 és 2014 közötti évi átlag 6%-ról 4%-ra.

Kínában a marginok 35 bázisponttal, Észak-Amerikában pedig 46 bázisponttal csökkentek az elmúlt 2 évben, ez a ROE-t Kínában 6,7, Észak-Amerikában pedig 4,1 százalékponttal csökkentette.

Ha megnézzük, milyen tényezők hatására csökkent a (2015-öshöz hasonlóan 9,6%-os) globális ROE-ról 2016-ra 8,6%-ra a bankszektor ROE-ja, akkor a legnagyobb hatása ebben a marzsok szűkülésének volt (1,5 százalékpontos ROE-hatás), ami Európát egyébként jóval kevésbé érintette, mint Kínát, Észak-Amerikát és az EEMEA-régiót.A kamatkörnyezet normalizálódásával és más, az üzleti környezetet javító tényezőkkel 2025-ben a tavalyinál valamivel magasabb, 9,3%-os ROE-t érhet el a bankrendszer, amennyiben azonban fennmarad a vállalati és lakossági ügyfelek digitális cégekhez történtő elvándorlásának üteme, és a bankok ennek negatív hatásait nem fogják tudni mérsékelni, 5,2%-ra eshet a megtérülésük.

Kínában lehet ezt már most a legerősebben érzékelni. A fedezetlen fogyasztási hitelezésben például a digitális támadók a 2013-as 1%-ról 2016-ra 25%-ra növelték részesedésüket, míg a befektetési alapok értékesítésében a semmiből növelték 12%-ra a piaci részüket. A fizetési szolgáltatások területén a digitális támadók már a piac nagyobbik felét tudhatják a magukénak. Indiában a Paytm elektronikus fizetési és e-commerce társaság már 220 millió felhasználóval bír, ami tízszerese a három évvel ezelőttinek. A kevésbé digitalizált brit és amerikai piacon is óriási expanziót mutatnak a fintech cégek.

A McKinsey két évvel ezelőtti hasonló elemzése szerint a digitalizáció jelentős fenyegetés a szektor számára. Nemhogy megcáfolta volna ezt a várakozásukat az élet, inkább a tanácsadócéget is meglepte, mennyire felgyorsult a digitalizáció hatása a szektorban.Akkori becslésük szerint 2025-re az öt nagy retail üzleti tevékenységben (fogyasztási hitelezés, jelzáloghitelezés, kkv-hitelezés, retail fizetési szolgáltatások és vagyonkezelés) 10-40%-kal csökkenhetnek a bankszektor bevételei, és 20-60%-kal a profit kétféle digitális kihívás miatt: elsősorban azért, mert a digitális kihívók árversenyt generálnak, így csökkentve a bankok marzsát, másodsorban pedig azért, mert az ügyfelek nem elhanyagolható részét is elszipkázzák a bankoktól.A külső szereplők (nem véletlenül) épp a bankok számára legnagyobb megtérülést ígérő üzletágakat veszik célba. A mérlegen belül végzett "manifacturing" tevékenységek, mint a hitelezés, a betétgyűjtés és a számlavezetés ugyan még a szektor bevételeinek az 53%-át hozták tavaly, de a profiton belül már csak 35% volt a részesedésük. Ezzel szemben a "distribution" típusú mérlegen kívüli szolgáltatások, mint a befektetési banki tevékenység nagyobbik része, illetve a tranzakciós és fizetési, valamint vagyonkezelési és biztosítási tevékenységek egésze már a profit 65%-át hozták, 20% körüli ROE mellett. Ez utóbbi az a torta, amelyen szívesen osztozkodna a külső támadók.

szétaprózódás (az egyes szolgáltatásokat külön-külön nyújtják egyes fintech cégek),

közvetítői szerep elvesztése,

kommoditizáció (egyszerű összehasonlíthatóság),

láthatatlanná válás (nem kell ismerni, kitől kapom a szolgáltatást).

Azok a bankok, amelyek - többek között partnerségek kialakításával és az adatbázisaik monetizálásával - sikeres alapvető ökoszisztéma stratégiát képesek folytatni, átlagosan 9-10%-ra (akár 14%-ra) növelhetik ROE-jukat. A 10% fölötti ROE egy átlagos bank esetében már saját, nem banki területen működő platformok létrehozatalát, a nem banki piacok felfedezését igényelheti.



Nem minden bank számára elérhető az ökoszisztéma stratégia, de az ebből kimaradó bankok számára is vannak kitörési lehetőségek, még ha ezek nem is kínálnak kimagasló profitabilitást. Ilyen az úgynevezett "white-label mérlegoperátor" és a specializált banki stratégia.



Az elemzés számos példát bemutat nemcsak arra, hogy tudták digitalizációval növelni hatékonyságukat a bankok bizonyos pénzintézetek működésük különböző területein, de arra is, amikor pénzintézetek valóságos ökoszisztémákat tudtak maguk köré építeni, messze túltekintve ezzel saját üzletáguk határain. Két példát említenénk ezek közül: A Dankse Bank által kifejlesztett Sunday.dk platform szinte mindenben kiszolgálja az ügyfeleket, ami a lakásvásárláshoz kapcsolódik. A lakáskereső motor mellett foglalni lehet időpontot a kinézett lakás megtekintésére, és előzetes jóváhagyást lehet kérni a jelzáloghitel-igénylésre. Lakásvásárlási költségvetést készít, és a méltányos lakásár kalkulálását is elvégzi összehasonlító adatok alapján. A vásárlás utáni ügyfélélményről sem feledkezik meg: a tévé- és internetelőfizetés átíratását és az új bútorok kiszállítását, valamint a költöztetést is megszervezik.

Bár a bankoknak nyilvánvaló előnyeik is vannak e támadókkal szemben, mint például az erős ügyfélbizalom és a meglévő ügyféladatbázisokban rejlő, eddig kiaknázatlan lehetőségek, a McKinsey szerint mindez nem elég a megtérülés szinten tartásához. Az "e-pokalipszis" négy lovasa fenyegeti a bankokat:A bankok nem várhatnak tovább a digitalizációban rejlő potenciál kihasználásával, és "iparosítaniuk" kell működésüket. A digitális marketingben, az adatelemzés, a robotikára épülő automatizációban, a felhőtechnológiában, alkalmazásfejlesztő digitális felületekben (API) és applikációkban) is nagyot kell fejlődniük ahhoz, hogy hatékonyan szálljanak versenybe. A digitalizáció teljes kiaknázásban rejlő teljes potenciál az eredmény javítására közel 700 milliárd dollár globálisan, de reálisan 350 milliárd dollárral fogja tudni növelni a bankszektor a nyereségét. Ezt figyelembe véve 2025-re 7,7%-os ROE lenne elérhető.Egymás után formálják át a különböző iparágakat az olyan platformtársaságok, mint az Alibaba, az Amazon vagy a Tencent, lebontva a különböző szektorok között húzódó határvonalakat, betörve a bankszektor számos tevékenységi területére is, ökoszisztémákat alakítva ki. A bankok úgy szállhatnak velük szembe, ha maguk is ökoszisztéma stratégiát folytatnak.