Az autósok hizlalják ennyire a magyar biztosítókat

Csak a közelmúltban tette közzé tavalyi első háromnegyedéves statisztikáit a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ). A becsődölt Astra adaitól megtisztítva 5,3%-kal nőtt az év első három negyedévében a piac. Bár a 692 milliárd forintos díjbevétel nominális rekordot jelent, reálértéken számításaink szerint kisebb volt a szektor díjbevétele, mint 2000 vagy 2005 első kilenc hónapjában.

Örvendetes ugyanakkor, hogy immár öt éve folyamatosan nő a díjbevétel, ennek dinamikája a nem-élet üzletágban meggyőzőbb, mint az életbiztosítási szegmensben. Az év első három negyedéve alapján az életbiztosítások 2,0%-os, a nem-életbiztosítások pedig 8,6%-os növekedést értek el.

Az életbiztosítási értékesítés motorjának most is a nyugdíjbiztosítások számítanak, ezek záró állománydíja 33 milliárd forintra nőtt az egy évvel korábbi 23 milliárdról, darabszámuk pedig 112 ezerről 155 ezerre emelkedett. A nyugdíjbiztosítások számlájára írjuk, hogy a rendszeres díjas biztosítások díjbevétele ha nem is sokkal, de 2,0%-kal növekedni tudott. Mivel az egyszeri/eseti díjbevételek is ennyivel nőttek, a korrigált életbiztosítási díjbevétel is 2,0%-kal nőtt.

A nem-életbiztosítási üzletág szebben teljesít: a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások díjbevétele 18 milliárd forinttal, vagyis 22%-kal emelkedett. Ez egyrészt a hazai autóállomány gyarapodásának, másrészt a kötelező biztosítások (kgfb) drágulásának köszönhető. Kissé a GDP-növekedést felülmúló mértékben, 4%-kal nőtt a kgfb-n kívüli vagyonbiztosítások díjbevétele is.

Ahogy az alábbi ábrán látható, a biztosítási piac legdinamikusabb szegmense a kgfb volt tavaly is, a nagyobb (nem niche) tevékenységek közül úgy tűnik, egyedül ez mutatott igazán látványos növekedést.

Bár az elmúlt negyedévekben előfordult, hogy a Generali megelőzte az Allianzot a legnagyobb biztosítók dobogóján, 2016 első három negyedéve alapján az Allianz volt a piaci legnagyobb szereplője 101 milliárd forint körüli díjbevételével. Az Aegon a rivális Groupamát múlta felül teljes díjbevételben a 3-4. helyen, az 5. pedig szokás szerint az életbiztosítási ág továbbra is legnagyobb szereplője, az NN.

A 15 legnagyobb biztosításpiaci szereplő közül a Signal, az NN és a MetLife kivételével mindegyik társaságnak nőtt a teljes díjbevétele.

Míg korábban előfordult, hogy egy-egy, vagy jobb esetben 3-4 biztosító hozta a piac díjbevétel-emelkedésének döntő részét, jó hír, hogy ezúttal viszonylag kiegyensúlyozott mértékben több biztosító is hozzájárult a bővüléshez. A legnagyobb mértékben a kötelező biztosításoknál jól szereplő, piacvezető Allianz.

Relatív díjbevétel-növekedését tekintve azonban a K&H és a Posta is felülmúlta a piacvezetőt, míg a kisebbek közül az Erste és a Wáberer számára alakult a legjobban 2016 első három negyedéve.

Bár cikkünk alapvetően a díjbevételekről szól, érdemes megjegyezni, hogy ezek emelkedése egyáltalán nem jelent automatikusan profitnövekedést, különösen a kis megtérülésű autós biztosításoknál nem. Ezt figyelembe véve sem lehet panasz a biztosítók profitjára, amely jelentősen emelkedett az elmúlt években. Az elmúlt 12 hónapra visszatekintve ismét átlépte a 60 milliárd forintot a szektor adózott eredménye.

A rendkívül alacsony hozamok így is negatívan hatnak a szektor profitabilitására, ráadásul a hozamkörnyezet csökkenésének kifulladása miatt egyre kevésbé tudnak a tartalékokon elvégzett befektetéseiken jelentős profitot elérni a biztosítók. A hozamkörnyezet számottevő emelkedése pedig még túl messze van a szektor számára ahhoz, hogy erre alapozzák idei évüket, így a díjbevételek és biztosítástechnikai eredményük növelése még fontosabb lesz üzleti eredményességük javítása szempontjából.