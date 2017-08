Félelmetes fegyvereket fejlesztett titokban a világot rettegésben tartó ország

5. OICW-másolat

Az XM29-es utolsó prototípusa, egy amerikai katona kezében. Fotó: Wikimedia Commons / U.S. Army, Ghostrecon.net

4. Csonma-hó és Pokpung-hó

Az észak-koreai gyalogság elsősorban mennyisége és nem technológiai felszereltsége miatt lehet veszélyes. Az ország hadserege a, a kettő együtt pedig. Bár főleg második világháborús és hidegháborús kínai és szovjet fegyverekkel vannak felszerelve, Észak-Korea az elmúlt évtizedekben, némely ezek közül pedig a legmodernebb nyugati fegyverek mintájára készült el.Az Egyesült Államok a '80-as évek végén, '90-es évek elején futtatta az. Bár számos vállalat dolgozott a projekten, végül, a legismertebb ezek közül talán az XM29-es volt, amiből végül a terv szerint idén rendszeresítésére kerülő XM25-öst is fejlesztették. Ezek a fegyverek egy gránátvetővel és egy ehhez tartozóvannak ellátva, ami kiszámítja a célpont távolságát és a levegőben robbantja fel a gránátot, mindez pedig sokkal hatékonyabban likvidálja a fedezék mögött bújó célpontokat, mint például a számos hadseregben megtalálható M203-as vagy GP-25-ös gránátvetők.Míg az Egyesült Államok úgy döntött, nem kér a nagy és nehézkes fegyverből, egy idei katonai parádén (kicsivel 41 perc után lehet látni a videón). Nem sokat lehet tudni az észak-koreai OICW-ről azon kívül, hogy minden jel szerint egy AK-74/Type-88-as platformra építettek rá egy gránátvetőt és egy szofisztikált optikai rendszert, hogy fel van-e szerelve a puska számítógépes rendszerrel, arról nincs információ.

Egy észak-koreai T-62-es. Fotó: Shutterstock

3. Szang-O II

Valószínűleg a '80-as évek végén, '90-es évek elején kezdett el Észak-Korea, az első ilyen tankjuk a Csonma-hó (Pegazus-tigris) volt, amit a szovjet. Rövidesen rájött a rezsim, hogy a harckocsinak, így a típus folyamatos fejlesztése mellett egy, a Pokpung-hót (Vihartigris). Az NATO által M-2002-nek elnevezett lánctalpas a T-62-ből, a T-72-ből, a kínai Type 80/88-ból és a Csonma-hóból is merített ihletet.A tank pontos paramétereiről nem sokat tudni, de kompozit páncéllal és reaktív lemezekkel is fel van szerelve, maximum páncélvastagságát 500 milliméterre taksálják reaktív lemezek nélkül. Típustól függően 115-125 milliméteres ágyúval van felszerelve, tornyára pedig egy KPV-géppuskát erősítettek, de kiegészíthető még akár AGS-17-es automata gránátvetőkkel, Igla légvédelmi rakétákkal vagy Konkurs irányított rakétákkal is., ami még mindig alulmarad az Egyesült Államok vagy Dél-Korea általános harckocsijaihoz képest.Körülbelül 250-1000 darabot gyárthattak a titokzatos harckocsiból, ami azt jelenti, hogy, de még második világháborús T-34-esek is megtalálhatók aktív szolgálatban.is az oroszoktól, ők azonban nem voltak hajlandóak ellátni a dzsucseista rezsimet egy Dél-Koreával kötött megállapodás miatt.

Egy régi Szang-O, Dél-Korea partjainál. Fotó: Public Affairs, U.S. Forces Korea / Wikimedia Commons

2. A Kokszan és más nagyágyúk

. A flotta főleg saját gyártmányú Szang-O és Jonó-osztályú tengeralattjárókból áll, az előbbi egy kisebb támadó és felderítő tengeralattjáró, míg utóbbi egy alig két fős személyzettel működő mikrotengeralattjáró. Néhány nagyobb, Romeo-osztályú, mintegy 70 éves orosz tengeralattjáróval (illetve ezeknek kínai másolatával) is fel van szerelve a Koreai Néphaditengerészet, de ezeket is szépen sorban cserélik le a Szang-O II-esekre.. Felszereltségéről gyakorlatilag semmit nem lehet tudni azon kívül, hogy hosszabb, mint a Szang-O.Annyit érdemes még megjegyezni a félelmetes hadiflottával kapcsolatosan, hogy Dél-Korea egyszer egy elsüllyedt Yugo-osztályú észak-koreai tengeralattjárót talált Sokcho partjain, amiés kilenc fős személyzete az életét vesztette. Ezt a típust mára már kivonta a dzsucseista ország a flottájából.

Fotó: Ed JONES / AFP

1. Nukleáris- és vegyifegyverek

, ha háborúra kerülne sor köztük és az Egyesült Államok, illetve a velük szövetséges Dél-Korea és Japán között. Ezeknek a fegyvereknek egy része ugyanis gyakorlatilag a földdel egyenlővé tudja tenni Szöult anélkül, hogy a szövetségesek bármit is tudnának ez ellen tenni. Észak-Koreának ráadásul van pár. A hatalmas fegyver egy Type 59-es alvázára épült, körülbelül 60 kilométeres lőtávolsággal rendelkezik, vagyis a. A fegyver felújított változatát 1989-ben parádéztatták először, ez már képes önálló lőszerhordozásra is.Emellett, ilyen például a Csucse-Po, 152 milliméteres önjáró löveg, az M1985-ös rakétasorozat-vető vagy a KN-09-es, 300 milliméteres rakétatüzér.Nehéz megmondani, hogy pontosan hány tüzérségi eszközzel rendelkezik a Koreai Néphadsereg, egyes becslések 8-10 ezerről szólnak.

Fotó: KCNA via KNS / AFP

A legnagyobb pánik jelenleg Észak-Korea tömegpusztító fegyvereit és ezek hordozására alkalmas ballisztikus rakétáit övezi, pedig ezeknek nagy része. A legtöbb amerikai elemző szerintÉszak-Korea főleg módosított Scud és Zyb-rakétákkal van felfegyverezve (ezeknek a hatótávolsága mindössze párszáz kilométer), de van néhány saját fejlesztésű, nagyobb hatótávolságú rakétájuk is, ezek közül elvileg. Mindenesetre Japánt, Dél-Koreát és a minap megfenyegetett Guamot is képes eltalálni a dzsucseista ország, már ha nem hatástalanítják a rakétát röptében a NATO védelmi rendszerei.Szintén komoly probléma, hogy Észak-Korea minden jel szerint; VX-szel ölték például meg Kim Dzsongun bátyját is, Kim Dzsongnamot idén egy malajziai reptéren. Az ilyen fegyverek pusztító hatásáról itt írtunk: Itt egyébként van egy kiváló térkép arról, hogy melyik észak-koreai rakétának mekkora a hatótávolsága, szerepel rajta a Taepodong-2 is, ami egyes elemzők szerint nem hadicélra lett fejlesztve. A hatótávolságuk persze jelentősen növekedhet, ha Észak-Korea ballisztikus rakéták kilövésére alkalmas tengeralattjárókat vet be.Forrás: Military Factory