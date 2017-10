0%-os lakáshitelt akarsz? - Megmutatjuk a nagy trükköt, mit kell csinálnod hozzá!

Ha megnézzük az MNB legfrissebb, augusztusi statisztikáit, akkor azt találjuk, hogy a változó kamatozású (vagyis legfeljebb 1 éves kamatperiódusú) lakáshiteleket átlagosan 3,15%-os, a fix kamatozású (vagyis legalább 3 éves kamatperiódusú) lakáshiteleket pedig átlagosan 4,91 - 6,05%-os kamattal folyósították a bankok nyár végén. A kamatszint folyamatosan csökken, és a forintkamatok történelmi mélyponton vannak.

a változó kamatozású hitelek 2,11%-os (UniCredit Bank),

a fix kamatozásúak pedig 3,15%-os (Erste Bank)

A tudatos, illetve a magas jövedelmű lakáshitelfelvevők azonban még ennél a kedvező átlagnál is jóval alacsonyabb kamattal tudnak eladósodni, ha odafigyelnek. A Pénzcentrum kalkulátora alapján például az alábbiak a legolcsóbb lakáshitelek ma Magyarországon (a kalkulátor listája nem teljes):kamatszint mellett kezdődnek. Még tovább csökkenthetjük, sőt bevétellé fordíthatjuk azonban a tényleges nettó terhünket, ha a lakáshitel mellé több lakás-takarékpénztári szerződést kötünk.

egyszerre több családon belüli szerződést kell megkötni (volumenhatás),

minél előbb, vagyis négy év után, majd négyévenként be kell törleszteni a hitelünkbe (időhatás), és persze

minél alacsonyabb kamatozású lakáshitelt kell felvenni (kamathatás).

A titok természetesen a 30%-os befizetésarányos állami támogatásban van, amely négyéves futamidő mellett 10%-nál is magasabb tőkére vetített hozamot eredményez a lakáskasszáknál. Ahhoz azonban, hogy ez a magas hozam felülmúlja lakáshitelünk kamatát, ez nem elég:Logikus a magyarázat: ahhoz, hogy egy 10% feletti lakás-takarékpénztári hozam lenullázza vagy negatívba vigye a lakáshitel kamatát, nem elég kis összegben, (a legfeljebb 20 ezer forintos megtakarítással operáló) egyetlen szerződéssel megtakarítani. A 4 évenkénti betörlesztés pedig hozzájárul ahhoz, hogy minél előbb, gyorsulva csökkenjen a tőketartozásunk, így a normál tőke-és kamattörlesztésünk is. Szóval ha a havi keretünk engedi, a lakáshitel-törlesztés mellett érdemes minél több, családtagokra kötött lakás-takarékpénztári szerződést is elindítani.

10 millió forintos lakáshitelt vett fel 20 évre a ma nagyjából elérhető legalacsonyabb, 2,11%-os lakáshitelkamattal,

ezt kombinálta a hiteltől függetlenül 3 családon belül megkötött, 20 ezer forintos havi befizetésű lakás-takarékpénztári szerződéssel (szerződésenként 150 forintos havi díj mellett),

amikor pedig ez utóbbiak 4 éves futamideje lejár, újakat köt (végül két betörlesztése lesz).

Ezt teszi a fenti ábrának megfelelő összegeket fizető barátunk is, aki

az eredetileg 20 évre felvett lakáshitel kicsivel több mint 8 év alatt elfogy,

az amúgy is alacsony, 2,11%-os lakáshitelkamat számításaink szerint ezzel a kombinációval -0,17%-ra csökken, vagyis még nekünk fizet a "pénzügyi rendszer" azért, hogy lakáshitelt vettünk fel.

A fentiekben nem számoltunk a kamatkockázattal, amely lejjebb és feljebb is viheti a törlesztőrészletünket. De rendkívül kedvező a kép akkor is, ha a 3 évig fixált, 3,15%-os kamatozású lakáshitelt vesszük fel. Számításaink szerint ezzel is csaknem 400 ezer forintunk marad 8 év után egyéb lakáscélra, és a kamatot szinte pontosan 0%-ra tudjuk szorítani. A fogyasztóbarát lakáshitelek megjelenése segít abban, hogy minél több fix kamatozású hitel is ilyen kedvező lehetőséget nyújtson.

A példában szereplő ügyfél 51 ezer forintos törlesztőrészletet és 60 ezer forint lakás-takarékpénztári megtakarítást fizet először, ez valamivel több mint 4 év után 27 ezer forint alá csökken annak köszönhetően, hogy betörleszti a 3 lakás-takarékpénztári szerződésen ezen időszak alatt felhalmozódott 3,9 millió forintot (az egyik nagy lakáskassza kondícióit használtuk). Ugyanezt teszi újabb 4 év elmúltával is, ekkorra azonban már majdnem 575 ezer forinttal kisebb a tartozása, mint amekkora összeg a lakás-takarékpénztári szerződésein van. Vagyis a lakáshitel végtörlesztése után több mint félmilliója marad egyéb lakáscélokra, például felújításra. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogyA szerződéskötéskor felmerülő néhány tízezer forintos (esetenként részben vagy egészben elengedett) díjjal most nem számoltunk, de látható, hogy ez eltörpül a fenti trükkel elérhető megtakarítás mellett. A lakás-takarékpénztári konstrukciók közötti választáshoz a Pénzcentrum kalkulátorát ajánljuk, a lakás-takarékpénztári megtakarítások 10 kevésbé ismert érdekességéről pedig épp a napokban írtunk