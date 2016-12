Több mint 34 ezer család igényelte már a CSOK-ot (2.)

10+10 millió egy helyen minden információ elérhető az új családi otthonteremtési kedvezményről. Választ adunk az egyéni esetekre, körüljárjuk a legfontosabb gyakorlati kérdéseket, segítünk kiigazodni az új CSOK feltételeiben. Ide kattintva egy helyen minden információ elérhető az új családi otthonteremtési kedvezményről. Választ adunk az egyéni esetekre, körüljárjuk a legfontosabb gyakorlati kérdéseket, segítünk kiigazodni az új CSOK feltételeiben.

Novák szerint a CSOK népszerűségének növekedését mutatja, hogy a novemberi lezárt adatok szerintHangsúlyozta továbbá, hogy a tízmillió forintos vissza nem térítendő támogatást megkapókNovák külön kiemelte, hogyés így Magyarország jövőre az OECD-átlag közel kétszeresét, a GDP 4,7 százalékát fordítja a családok támogatására.Az államtitkár emlékeztetett arra is, hogy a csok rendszerébe tartozik az áfavisszatérítés lehetősége, illetve a 27-ről 5 százalékra csökkentettösszesen 19 milliárd forint értékben. A tárca illetékese felhívta a figyelmet arra is, hogy 2017-ben tovább növekszik a két gyermeket nevelők adókedvezménye, ami évente 60 ezer forintos többletmegtakarítást jelent majd az érintett családoknak. Az első házasok továbbra is két évig vehetik igénybe a havi 5 ezer forintos adókedvezményt, akkor is, ha közben gyermeket várnak, továbbáami mintegy 84 ezer gyermekes szülőnek jelent többlettámogatást.