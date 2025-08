Brutális veszteségek és váratlan nyertesek: kiderült, melyek az év legjobb és legrosszabb befektetései

2025 igencsak eseménydús évnek bizonyult a globális pénz- és tőkepiacokon. A befektetőknek bőven akadt dolguk: geopolitikai feszültségek, a vámháború, az amerikai dollár gyengülése, a nyersanyagárak szélsőséges mozgásai, valamint a mesterséges intelligencia térnyerése mind komoly átrendeződéseket hoztak. A részvénypiacok emelkedtek, különösen Európában és Ázsiában láttunk kiugró indexteljesítményeket, miközben a biztonságos menedéknek számító nemesfémek is szárnyaltak. Ugyanakkor voltak nagy vesztesei is az évnek: több mezőgazdasági nyersanyag ára összeomlott, és a kriptopiac sem hozta a tőle remélt ralikat, hiába kísérték remények Donald Trump visszatérését.

Nem unatkoznak a befektetők 2025-ben, a világ tőzsdéit geopolitikai események, a vámháború, az AI-trade-et megrengető kínai mesterséges intelligencia, a DeepSeek megjelenése, és az amerikai eszközök szokatlan alulteljesítése is több alkalommal döntéshelyzetbe hozta a piaci szereplőket.

Ebben a bizonytalan környezetben nem meglepő módon jól teljesítettek a biztonságos menedékeszköz-szerepet betöltő nemesfémek, mint például a platina, melynek árfolyama 43,2 százalékos árfolyam-emelkedést ért el. A dél-afrikai (a világ legnagyobb platina-kitermelője) termeléscsökkenés mellett az is szerepet játszott az árak emelkedésében, hogy a befektetők elkezdtek alternatív terméket keresni a csúcsokat döntő arany mellett. Részben ez utóbbi játszott szerepet a palládium, és az ezüst árának emelkedésében is, de maga az arany is 25,5 százalékos áremelkedést tapasztalt.

A részvénypiacokon is szépen lehetett keresni, és ugyan az amerikai indexek az elmúlt hetekben sorra döntötték a csúcsokat, az év elejéhez képest mégis lemaradóban vannak az olyan európai benchmarkokhoz képest, mint a német DAX, vagy akár a hazai BUX index.