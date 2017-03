Zárul az MNB hitelprogramja, de mi jön utána?

Az NHP utáni életről és az MFB Pontok hatásáról alábbi cikkünkben részletesebben is írtunk:A kkv-szektor hitelkeresletének bővülése már évek óta erősödő tendencia. Felfutásának kezdete megítélésem szerint az NHP elindítására datálható, a kedvező kamatfeltételek és hosszabb távra igénybe vehető programokban szerződhető forgóeszköz és beruházási hitelek, későbbiekben csak beruházási hitelek feltételei a vállalkozásokat nyitottabbá tették a banki ajánlatokra. Ne feledjük, ez az időszak a válság kkv-szektorra gyakorolt hatásának enyhülésével esett egy időbe, amikor már erősen érződött a korábbi felesleges kapacitások eltűnése, az elmaradt beruházások szorító hatása a talpon maradt vállalkozások körében.Az NHP az elmúlt 4 évben teljeskörűen beépült a vállalkozások finanszírozási megoldásaiba. Ezért is tartom fontosnak, hogy a kivezetése fokozatosan, elhúzódva történt meg. Az elmúlt 1 év alkalmat adott arra a vállalatoknak és a bankszektornak, hogy felkészüljön erre. A felkészülést azonban nem a forrásoldal biztosításában kell értenünk, hiszen a bankszektor bőséges forrásokkal rendelkezik nagyobb mértékű vállalati és lakossági hitelkereslet kiszolgálására is. Az NHP programban megszokott alacsony és fix, kamatváltozás kockázatát nem hordozó finanszírozási struktúra biztosítása igényel a bankok részéről komolyabb felkészülést, szakmai háttérmunkát. Mára elmondható, hogy minden bank képes a saját forrásait olyan módon kínálni az ügyfelek részére, hogy ezeknek az elvárásoknak is meg tudjon a hitelkínálat felelni.Jelenleg is működnek több évre fix konstrukciók, melyeket az FHB Bank is biztosít ügyfeleinek. Ugyanakkor felértékelődött a további refinanszírozási források jelentősége is. Az EXIM, az MFB által kínált beruházási és forgóeszközhitelek ma már szerves részei a vállalkozások működési kihívásaihoz igazodó banki finanszírozási ajánlatnak. A kamatvárakozásokat az természetesen befolyásolja, hogy a forrást ma már nem az MNB 0%-os refinanszírozott forrásából tudják a bankok igénybe venni. Az NHP-val párhuzamosan, talán még annál is nagyobb hatást gyakorolva, az MNB elmúlt évekbeli kamatpolitikájának hatására a bankközi kamat soha nem tapasztalt mélységbe zuhant, segítve az olcsó hitelezés lehetőségének megtartását az NHP utáni időszakra is.Nagymértékben befolyásolja a kkv-szektor hitelkeresletét az aktuális támogatási helyzet, illetve hogy mekkora mértékben és milyen tartósan férnek hozzá a vállalkozások EU-támogatásokhoz a fejlesztési forrásaik kiegészítésére. Az utóbbi másfél év ebből a szempontból nehéznek bizonyult, és sok vállalkozás halasztja a fejlesztéseit az elérhető támogatásokra várva, emellett csak a legfontosabb fejlesztések megvalósítása folyt. A támogatások kiírásában, elbírálásban és folyósításában várható pozitív változás feltehetően újra megemeli a beruházások volumenét, így a banki finanszírozások iránti még nagyobb arányú növekedésre számítok 2017-től.A támogatások tömeges megjelenése az elmaradó beruházások megvalósítását húzhatja maga után, felpörgetve a bankhitelek iránti keresletet. A hagyományos saját forrású kereskedelmi banki, illetve az egyéb támogatott refinanszírozott hitelek (pl. EXIM) mellett megjelent a visszatérítendő támogatások köre is, mint a beruházások finanszírozásának reális alternatívája. Ma az MFB Pontokon keresztül 442 bank- (és takarékszövetkezeti) fiókban igényelhető 0%-os kamatozású, hitelként működő visszatérítendő támogatás, nagyon kedvező, 10%-os saját erő elvárás mellett. A vállalkozásokat segíti, hogy feltételeiben is jobban igazodik a fejlődő, építkező szakaszban lévő vállalkozások sajátosságaihoz, pl. a fedezeti elvárás új beruházás esetében a fejlesztés tárgyára és a pótlólagos forgóeszköz igényre korlátozódik, szemben a bankok általános fedezeti elvárásaival. Február óta fokozatosan, további 10 úgynevezett kombi hitel, bankhitel és EU-támogatás együttes igénybevételét lehetővé tevő termék kerül bevezetésre, amely célja a kkv-szektor versenyképességének javítása, és különböző, eddig kevésbé preferált ágazat megerősítése, mint például az élelmiszeripar.A gazdaság és ezen belül is a fogyasztás élénkülése alapvetően kedvezően hat a kkv-szektor növekedési kilátásaira. A tőkeszegény indulás nehézségeiből adódóan a vállalkozások fejlesztési elképzeléseik megvalósításához nagy mértékben támaszkodnak a különböző pályázati pénzekre, így azok elmaradása vagy megtorpanása makrogazdasági szinten érzékelhetően visszaveti a fejlesztési hajlandóságot. Az idei évtől várhatóan felgyorsuló pályázati program hatása egyértelmű lesz a banki hitelek iránti keresletre, sajnos azonban sok jó ötlet egyidejű megvalósítása az egyes cégeknek saját belső teherviselő képességeik miatt nem lesz biztosított, így a dömpingszerűen érkező pályázati pénzek nem fogják biztosítani a fokozatos, stabil cégnövekedést az erre alkalmas vállalkozások részére.A banki hitelezés élénkülése szinte minden kereskedelmi banknál érzékelhető ma már. Az elmúlt 2 évben ez alapvetően a hitelezés elsődleges kondícióiban, az árazásban volt kézzelfogható. A jó, fejlődőképes, és transzparensen működő cégekért nagy verseny van ma már a banki piacon. A verseny következő szakasza az egyéb, kockázati kondíciókban fog majd jelentkezni, azonban ez veszélyes üzem, könnyen lehet növelni akár már rövid távon is a nem fizető portfóliót. Ebben a kérdésben fel fog értékelődni a szakmaiság a banki hitelezési piacon. Kérdés lesz, hogy melyik az a bank, amelyik reálisabban értékeli az adott gazdasági szituációt, és tud saját és ügyfelei számára is kedvezőbb megoldási csomagot találni erre a problémára.Úgy vélem, valóban a portfóliógaranciák, és általánosságban a mögöttes intézményi garanciák fognak elmozdulást jelenteni ebben a helyzetben. A nagy hitelezési aktivitású bankok, kellően erős portfólióval, kézben tartott operációs kockázat mellett, reális elvárásokkal az egész kkv-szektorral szemben, a portfóliógaranciákra és egyéb intézményi garantőrökre támaszkodva tudnak majd a nagyobb kockázatvállalási hajlandóság irányába elmozdulni, ugyanakkor megmaradni az egészséges bevétel / kockázat arányokon belül.