2008-ban megjósolta a válságot, most újabb sokkoló véleménnyel állt elő

Donald Trump novemberi megválasztása óta a dollár erősödése lett a devizapiac legnagyobb sztorija: az amerikai fizetőeszköz erejét mérő dollár index két hónap alatt mintegy 5%-ot emelkedett.

A dollár index A dollár index egy 6 elemű, súlyozott devizakosárral szemben mutatja a dollár erejének változását, a mutató fix bázisú, kiindulási alapja 1973 március. Az euró (58%), a jen (14%) és a font (12%) a három legnagyobb súlyú deviza, így a mutató elmozdulását is elsősorban a dollár velük szemben mutatott teljesítménye határozza meg.

Az elkövetkezendő három-négy évben a dollár index további 30%-os emelkedésére számít.

Szinte mindegy, hogy mi lesz az új elnök kereskedelempolitikájának gazdasági következménye, nagyon valószínű, hogy a dollár jelentősen erősödik majd.

A dollár bikapiacok sokáig kitartanak, akár 5-6 évig is. Ugyan előfordulnak benne korrekciók, de azok nem haladják meg a 10%-ot.

A dollár elsöprő erejére egyszerű a magyarázat: a befektetők elkezdték beárazni az elnök gazdasági programját, ami gyorsuló növekedést és inflációt jelenthet az Egyesült Államok számára. Valamit azért nem árt észben tartani: Trump egy kiszámíthatatlan ember, és bár megválasztása után több témában is finomított retorikáján, benne van a pakliban a túlzott optimizmus miatt egy kellemetlen meglepetés.Emiatt egyre többen aggódnak, hogy a november óta tartó dollárerősödés hamarosan kifulladhat. Raoul Pal, volt Goldman Sachs-os hedge fund menedzser, a The Global Macro Investor piacelemző cég alapítója viszont finoman szólva sem tartozik azok közé, akik a dollár ralijának végét vizionálják. Sőt, épp ellenkezőleg.Raoul - aki korábban sikeresen megjósolta a 2008-as válság bekövetkezését - szerint a dollár számára előállt a "tökéletes vihar" helyzet, a dolgok szerencsés együttállása pedig az égbe repítheti az amerikai devizát: közép távon 0,75-ös euró-dollár és 200-as dollár-japán jen árfolyamot sem tart elképzelhetetlennek.Álláspontját a korábban vártnál agresszívabb Fed kamatemelési ciklussal, a külföldiek masszív dolláradósságával és Donald Trump protekcionista kereskedelempolitikájának lehetőségével magyarázza.- mondta el a szakértő tegnap egy londoni konferencián.Úgy véli, hogy a történelem is őt igazolja, hiszen az 1970-es évek óta két nagy bikapiaca volt a dollárnak. Az első az 1980-as években, amikor közel 100%-ot erősödött, a második az 1990-es években, amikor mintegy 50%-kal értékelődött fel a főbb devizákkal szemben. Ebben a ciklusban, vagyis a múltbéli példák alapján bőven van még tér felfelé.