Adóztassuk meg inkább a robotokat! - javasolja Bill Gates

Ha egyszer a robotok elveszik az emberek munkáját, akkor adózzanak ugyanolyan mértékben, ahogy a dolgozók is fizetnek jövedelemadót, járulékot a munkajövedelmük után - mondja a Quartz-nak adott interjújában Bill Gates. Erre az államoknak amúgy is szükségük van, egyrészt a munkaerő kiváltása miatt kieső adók miatt, másrészt azért, hogy a fiatalok oktatására, illetve az idősek ellátásra több forrás jutna.Az adó arra is jó lenne, hogy a a robotok elterjedésének sebességét korlátok között tartsa, és így legyen idő felkészülni a munkaerő-kiváltás hatásainak kezelésére. Az áruházi munkások és a sofőrök munkáját 20 év múlva robotok fogják végezni, mondja Gates, aki nem tart attól, hogy az így megadóztatott vállalatok nagyon rosszul járnának.A milliárdos érdekes ötletet feszeget, a témával kapcsolatban nagyon sok megfontolást szoktak emlegetni a közgazdászok. A fenti érvek mellett ugyanis vannak ellenérvek is. Az adóval sújtott vállalatok kevésbé lesznek ösztönözve az innovációra, és így lelassulhat az ipari forradalom. Pedig az elöregedő fejlett társadalmakban óriási igény lenne a termelékenység gyors javulására, ugyanis a demográfiai helyzet a növekedés lelassulásával fenyeget egy olyan időszakban, amikor az idős korral járó kiadások (nyugdíj, egészségügy) gyors emelkedése várható. Ráadásul az új technológiák egyelrőe nagyon nem váltják be a hozzájuk fűzött reményeket, legalábbis a termelékenység jelenleg jóval kisebb ütemben növekszik a világban, mint a válság előtt. Ugyanakkor kétségtelen: a robotizáció és komputerizáció gyors elterjedése rendkívüli kihívások elé állítaná az emberiséget, hiszen a munkaerőnek hatalmas alkalmazkodáson kellene átesnie.A teljes interjú megnézhető és elolvasható itt