Bátor lépés a magyar alapkezelőktől, megint veszik a csúcsra törő USA-részvényeket

Mintha mi sem történt volna az utóbbi hetekben a geopolitikában, a befektetők optimizmusa kitartott, így június végén új csúcsokat ostromoltak a vezető amerikai tőzsdeindexek – derül ki a magyar portfóliómenedzserek júniusi ajánlóiból. Az alapkezelők ismét a részvények felé fordultak, a pénzpiaci kitettség és a kötvények kárára növelték a reáleszközök súlyát. A devizák közül egyre népszerűbb a dollár, miközben az erősödő forintot devizavásárlásra használják ki a profik.

A "Portfólióajánló" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a júniusi helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben tizenkét alapkezelő szerepeltette magát. A portfólióajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Accorde Alapkezelő, Apelso Capital, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Eurizon Alapkezelő, Gránit Alapkezelő, Hold Alapkezelő, K&H Alapkezelő, MBH Alapkezelő, OTP Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő, VIG Alapkezelő.

Irán-Izrael háború ide vagy oda, az euróval szemben 1,17-ig gyengülő dollárnak is köszönhetően történelmi csúcsokat ostromolnak az amerikai részvények, lévén a befektetők inkább a pozitív hírekre fókuszáltak – írják portfólióajánlóikban a magyar alapkezelők képviselői. A kirobbanó új fegyveres konfliktus az olajárakat erősebben megmozgatta, minden más eszközosztály terén viszonylag nyugalmasan telt a június. Ugyanakkor a könnyen profitra váltható emelkedés már mögöttünk lehet, a jövőben indokolt az óvatosság, teszik hozzá a profi befektetők.

Az amerikai piacokba vetett hit visszatérését a Fed kommunikációja is hajtotta, a piacok jelenleg két kamatvágást áraznak év végéig, habár az első lépés – Trump nagy bánatára – még várat magára. Az amerikai kötvénypiacon a hozamszintek enyhén mérséklődtek, ami felfelé hajtotta a kötvényárfolyamokat. A következő igazán jelentős piacmozgató esemény a kötvénypiacok szempontjából a "Big Beautiful Bill"-nek nevezett amerikai költségvetési csomag júliusi elfogadása lehet.

Az Európai Központi Bank folytatta a kamatvágási ciklust, mostanra 2%-ra csökkent az irányadó eurós kamatszint. Ez segít az európai tőkepiacoknak, azonban a német (és több más erős) gazdaság bizonytalan kilátásai visszább fogták a menetelést, az európai részvények ebben a hónapban többnyire oldalaztak.

A magyar részvénypiac az utóbbi időszakban felfelé tendált, de a hazai gazdaság kilátásai borúsak, a júniusi inflációs jelentésben

a Magyar Nemzeti Bank meglepően pesszimista várakozást fogalmazott meg, ez alapján csupán 0,8% lehet az idei gazdasági növekedés.

A forint viszonylag erős, az euróval szemben a 400-as árfolyam alá is benézett, a dollárral szemben pedig 340 környékére is erősödött. Középtávon azonban többen is forintgyengülésre számítanak, főként a közelgő választásokat övező gazdaságpolitikai kockázatok miatt.

A júniusi események hatására a portfóliómenedzserek kissé elmozdultak a kockázatosabb eszközök irányába. A pénzpiaci- és kötvénykitettségüket csökkentették, míg a részvények eszközosztálya a fejlett piaci részvények csoportjának köszönhetően csaknem 1 százalékpontos súlynövelésre volt képes.

A jelenlegi közös portfólióban legnagyobb súllyal a nemzetközi (19,1%) és magyar kötvények (15,5%) szerepelnek. A dobogó harmadik fokát az abszolút hozamú / hedge fund kitettség foglalja el 14,2%-os részaránnyal. A fejlett piaci részvények súlya 13,6%-ra nőtt.

A közös portfólió a nagy eszközkategóriákat tekintve 11%-ban pénzpiaci kitettségből áll, ez továbbra is egy éves csúcsot jelent. A kötvénysúly lényegében nem változott, jelenleg a legnagyobb részt (35%) teszi ki a portfólión belül. A részvények aránya 29%-ra nőtt, így valamivel feljebb mozdult a több mint egy éves mélypontról. Az alternatív befektetések tartását jelenleg 26%-os súllyal ajánlják a portfóliómenedzserek, igaz, hogy ide sorolható az abszolút hozamú alapok csoportja is, amely valójában más eszközosztályokban lévő kitettséget is takarhat.

Az egyes alapkezelők devizák szerinti súlyozását is figyelemmel kísérjük, a júniusi pillanatkép szerint a portfóliómenedzserek 48%-os súllyal javasolnak forintos kitettséget, ez számottevő csökkenés az előző havi értékhez képest, azaz a profik a forint egy részéből más devizákat vásároltak. Most 27%-ban euróban tartanák a pénzt, 17%-ra nőtt a dolláros befektetések részaránya, és 8%-os súllyal egyéb devizás kitettséget ajánlanak.

A portfólióajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, középtávú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

