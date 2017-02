Igazságtalan az amnesztia a tisztességes adófizetőkkel szemben (Interjú)

Az amnesztia kegyelmezést jelent. A cél a bűntől való megszabadulás, és nem a büntetéstől - ez nagy különbség. Akik az amnesztiának köszönhetően privilégiumhoz jutnak, azok a büntetéstől szabadulnak meg, ez itt a lényeges különbség és probléma.

Ami probléma, hogy beruházások - leszámítva az uniós forrásokat - nincsenek, másrészt hogy a környező országoktól leszakadunk, nem növekszünk úgy, mint ők, harmadrészt pedig tulajdonképpen a jövő felélése folyik, hiszen a humánszférába nem fektetnek. Ebbe a környezetbe illeszkedik az adópolitika is.

Az amnesztia egy olyan intézkedés, amivel kiválaszt bizonyos szereplőket, rétegeket és előtérbe helyezi őket. A mostani amnesztiáról valóban azt állítják, hogy ez az utolsó lehetőség. Ez egy érdekes dolog. A december 13-án elfogadott törvény kimondja, hogy a magyar kormány nagyon szeretne együttműködni a nemzetközi szervezetekkel, átláthatóbbá tenni a nemzetközi gazdasági kapcsolatokat. Valójában inkább a külső nyomás hatására működik együtt, rákényszerül. Különböző ütemben folyik a nemzetközi gazdasági kapcsolatok átvilágítása, és egy újabb nevezetes határidő szeptember 30-án lesz, amikor a bankszámlák tartalmáról nagyobb részletességgel kell automatikus információt adni információcsere keretében, mint korábban. A kormány ezért egy utolsó lehetőséget kínál a hozzá közelállók számára.Az adóamnesztia hátrányai mellett mindezek eltörpülnek. Egyrészt kikezdi a jogbiztonságot: sérti ugyanis a gazdasági stabilitásról szóló törvényt. Ez ugyanis kimondja, hogy meghatározott csoportoknak nem lehet utólag kedvezményes feltételeket biztosítani. Mindemellett sérti a pénzmosási szabályokat is. A stabilitási megtakarítási számla a pénzmosás intézményesítése volt. Ez a konstrukció szembemegy az alapvető európai normákkal is, így a transzparencia irányelvével. Az amnesztia kulcsa az anonimitás, úgyhogy ez biztosan nem összeegyeztethető az európai versenykövetelményekkel. A másik lényeges probléma a rendszerrel, hogy igazságtalan a tisztességes adófizetőkkel szemben. Ez az egész etikai szempontból is tarthatatlan.Amnesztia máshol is van egyébként, de ezek adóreformokhoz kapcsolódnak, és szigorú követési szabályok kapcsolódnak hozzá. Aki belép egy adóamnesztia programba, ami nem anonim, még öt évig be kell járnia az adóhatósághoz és mindenféle papírokat beadni, bevallásokat tenni. Mindez Magyarországon nem történik meg, csak marad a brutális amnesztia, amit egyébként a szocialista kormányok is alkalmaztak.Az adótörvényekben már évek óta jelen van az ellenőrzött külföldi társaság fogalma. Az utolsó pillanatban becsempészett változás ezen a téren azonban brutálisnak mondható: az szja törvényből törölték az EKT-szabályokat, vagyis a külföldi forrásból származó osztalék és részesedés adóztatása nem lesz annyira szigorú.Fontos azt látni, hogy Magyarországon az EKT-szabályok lényegében nem működnek, hatásosságuk a nullával egyenlő, mivel a korábbi években is már annyira felhígították.Igen, nagyon is. Először is ez egy abszolút nyugati eszköz. Ez a startupokhoz kapcsolódó kedvezmény, ezek abból az eszköztárból valók, amelyeket a fejlett országok dolgoztak ki Amerikában, aztán OECD-szinten, aztán az Európai Bizottság szintjén. Az egy más kérdés, hogy ezeket az eszközöket mire használják és Magyarországon kiknek kedvez, kik tudnak rövid idő alatt jelentősen felemelkedni.A társasági adó leszállítása egy nagyobb kormányzati gazdaságpolitikai koncepcióba illik bele, aminek része a legújabb adóamnesztia csomag is. A társasági adó csökkentése egy nagyon feltűnő intézkedés, ez egy üzenet, ami meglepő módon nem a befektetőknek szól, hanem a választópolgároknak. A befektetőknek már csak azért sem szólhat, mert nekik nem jelent különösebb kedvezményt.Ez az adócsökkentés senkit nem fog idecsábítani. Más szempontból azonban mégsem jelentőség nélküli ez a 9 százalékos adó, ugyanis ha ennek van üzenete, akkor ez inkább rossz. Ez pedig az, hogy Magyarország miben érdekelt és miben nem. Magyarország abban érdekelt, hogy a versenyképességét a lehető legprimitívebb eszközökkel javítsa.Valójában a versenyképességet nem az javítja, hogy mekkora az adómérték, ez egy sokadrangú szempont. Azt is látjuk, hogy hosszú évek óta mindig romló statisztikákat produkál a magyar gazdaság, nálunk a versenyképesség egy kritikus pontja a gazdaságpolitikának.