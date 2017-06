Óriási lehetőség előtt az Orbán-kormány, most lehetne különadót csökkenteni

számításaink szerint jövőre összesen 614 milliárd forintnyi bevétel folyik be a 14 különböző különadóból.

A parlament idén is nyáron fogadta el a jövő évi költségvetést, vagyis a gazdaság szereplői már időben felkészülhetnek a legfontosabb változásokra. A következő fél évben (főleg, ha arra gondolunk, hogy közelednek a jövő tavaszi parlamenti választások) azonban még születhetnek olyan kormányzati döntések, amelyek befolyásolhatják a 2018-as büdzsé főbb számait.Ha viszont abból a verzióból indulunk ki, amit a honatyák a napokban megszavaztak , akkor

Klikk a képre!

Fontos megjegyezni, hogy a gyógyszeripar szereplői több jogcímen fizetnek különadót (forgalom utáni 20%-os adó, volumenszerződésekből fakadó kötelezettség, orvoslátogatói díj, kasszatúlköltési sávos adó), de mi ezt egy soron becsültük meg. Bekerült új tételként a jövő évtől életbe lépő turizmusfejlesztési hozzájárulás, kikerült viszont az idei gyűjtésünkből (visszamenőlegesen) a használatarányos útdíj, mivel ezt inkább egy forgalmi típusú adónak tekinthetjük.Mivel a harmadik éve gyakorlatilag stagnál a különadóból érkező összbevétel, és közben növekszik a GDP, ezért a különadók GDP-arányos értéke fokozatosan csökken, sorozatban az ötödik éve.

az állam egyre kevésbé van rászorulva a különadókból származó bevételekre. Ez pedig abba az irányba mutat, hogy a kormány akár szépen, fokozatosan tovább csökkenthetné kitettségét a különadók irányába, ahogyan tette az elmúlt pár alkalommal.

Azért még fáj

A különadók megítélése vegyes: a válság idején valóban segítettek a költségvetési helyzet stabilizálásában, de közben az eredetileg átmenetinek hirdetett különadók rombolják az üzleti környezetet. Adóelméleti megfontolásból is kétarcú a különadó: sok esetben a fogyasztóra áthárított forgalmi típusú adóként lehet rájuk tekinteni, ami nem egy feltétlenül rossz megoldás, ugyanakkor bizonyos, jelenleg érvényben lévő szektorspecifikus különadók torzítják a versenyt, a megsarcolt cégek versenyhátrányba kerülnek (lásd: hazai pénzügyi szolgáltatók és médiacégek a globális szereplőkkel szemben), másrészt ezek az adók befolyásolják a cégek gazdálkodását, pénzügyi helyzetét.

A fenti adatsorokból jól látható, hogy a (bank-, energia-, gyógyszer-, telekomszektort érintő) különadók jelentősége a bevételek oldalán fokozatosan csökken, ami elsősorban néhány (elsősorban a bankokat érintő) különadó csökkentésével magyarázható. Közben viszont más bevételi források (forgalmi-fogyasztási típusú adók és lakossági befizetések) fokozatosan növekednek a felfutó gazdaságnak és a gazdaságfehérítő intézkedéseknek köszönhetően, ezért azt mondhatjuk, hogyA szektorspecifikus (gyakran átmenetinek ígért, de tartósan fennmaradó) sarcok fokozatos csökkentésére, esetleges kivezetésére a költségvetés kedvező állapota akár lehetőséget is adna, de ami még ennél is fontosabb: a kormány egy ilyen lépéssel, vagy törvénybe foglalt ígérettel kedvező üzenetet is küldene a befektetőknek. Több elemzés és felmérés is kimutatta ugyanis korábban, hogy az ágazati különadók és az általuk okozott bizonytalan környezet nyomot hagynak a beruházási kedvben és Magyarország vonzerején.

A hivatalos látogatáson Kínában tartózkodó Orbán Viktor miniszterelnök (b3) és Hszi Csin-ping kínai elnök tárgyalása a pekingi Nagy Népi Csarnokban 2017. május 13-án. A miniszterelnök mellett Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter (b2) és Varga Mihály nemzetgazdasági miniszter (b4). Kép és címlapkép forrása: MTI/EPA/Jason Lee/Pool