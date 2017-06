Véleményt mondtak a NAV új csodafegyveréről

Szebeni Dávid, stratégiai igazgató, Enrawell

Tancsa Zoltán, Deloitte, igazgató

Szerdán számoltunk be arról, hogy a Nemzetgazdasági Minisztérium honlapján kedden megjelent a számlázó programok NAV-hoz történő online bekötéséről szóló rendelettervezet. Ebből kiderül kiderült: a cégeknek egy évük lesz felkészülni, míg a kiépítés költsége 18,5 milliárd forintba kerül a NAV-nál. A rendelet kapcsán megkérdeztünk néhány szakértők, mit gondolnak a részletszabályokról és a hogyan továbbról.Mindenképpen fontos, hogy a kormányzat egyre inkább felismeri a modern informatikai megoldásokban rejlő lehetőségeket. Sajnos az államigazgatás az előzetesen bejelentettekhez képest elcsúszott az előkészítő munkával és a rendszer később élesedik. Ez azonban még mindig jobb megoldás, mintha az államigazgatás késedelmét a vállalkozások szenvednék meg kellő felkészülési idő nélkül.Az NGM rendelet gyakorlati megvalósításának során fontosnak tartom, hogy az adózói regisztráció ne legyen túl bonyolult és kényelmetlen a felhasználóknak és könyvelő segítsége nélkül is túl lehessen jutni rajta. Ez természetesen magában foglalná az ÁNYK szemlélet meghaladását is. Örülök, hogy a témáról folytatott korábbi - akár Portfolio.hu-s - beszélgetéseinkkel összecsengően, a hatásvizsgálati lap megemlíti, hogy a vállalkozások a részükre kibocsátott számlákról azonnal információt kaphatnak. Fontos azonban, hogy ezek a fajta értesítések ne olyan amatőr módon történjenek, mint ahogyan jelenleg az Ügyfélkapu árasztja el felesleges e-mailekkel a felhasználókat.Ez segítené az adminisztrációt és a valódi vállalatirányítási szoftverek térnyerését.A számlaadatok gyors rendelkezésre állásávalA szigorú archiválási követelmények extra költséget és nagy bürokratikus terheket jelentenek a vállalkozásoknak. A hiteles adatok rendelkezésre állásával a NAV-nál, akár az egész e-számla archiválás, mint tevékenység csak választhatóvá tehető a kötelező érvény helyett. Az erre épülő szolgáltatók jelentős része megmarad, mivel a nagy cégek úgyis archiválnak, de a kisebb cégeknek könnyebb lenne az élete.Valóban, a cégek már nagyon várták, hogy több információ jelenjen meg azzal kapcsolatban, hogy milyen rendszerben, milyen módon kell majd teljesíteniük a számláikra vonatkozó adatok bejelentését - július 1-jétől még önkéntesen, 2018. július 1-jétől kezdődően pedig kötelező jelleggel.A szabályozás alapja a rendelet-tervezet értelmében - és a korábbi kommunikációnak megfelelően - továbbra is az, hogy a számlázó programnak a 100 ezer forint áfa-összeget meghaladó tartalommal kiállított számla, számlával egy tekintet alá eső okirat legalább Áfa törvény szerinti kötelező adattartalmát a rendelet mellékletében foglaltak szerint,Nagy megkönnyebbülést jelenthet több társaságnak, hogy a rendelet-tervezet általános jelleggel,Maga a rendelet csak 2018. július 1-jén lépne hatályba, azonban a felkészülési időszak folyamán is a rendelet mellékletében foglalt xml specifikáció lenne irányadó, azaz önkéntes bejelentés esetén is elvileg ezt a sémát kellene követni. Maga a rendelet-tervezet június 30-ig véleményezhető, de a hosszú felkészülési tesztidőszak is azt a célt szolgálja, hogy az éles rendszer bevezetésének időpontjára minden esetleg kérdés, probléma előzetesen rendezhető legyen.