Itt az ország, amelyik boríthatja Európát - Vagy mégsem?

Mítoszok táplálják a félelmet, nem a tények

inkább mítoszok, mint tények alapján aggódnak most sokan az olaszok miatt.

I. Fenntarthatatlan az olasz államadósság

A folyamatosan pesszimistáknak mindig kell valami, amiért aggódhatnak, deigaz az utóbbi hetekben is volt több hír volt, ami az olaszokat hozta ki fő veszélyforrásnak és pár héttel ezelőtti elemzésünkben A magas államadósságból, a korlátozott versenyképességből, a gyenge gazdasági növekedésből és a konstans olasz belpolitikai válságból fakadó kockázatokat Erik Nielsen, az UniCredit Bank globális vezető elemzője sem bagatellizálta el minapi összefoglalójában, de amellett érvelt, hogyígy ő is ezek köré gyűjtötte mondandóját. Mi pedig az éppen pár napja megjelent IMF éves olasz országjelentésből hozzágyűjtöttük azokat az adatokat és ábrákat, amelyek relevánsak.Az Európai Unióban a görögök után az olaszok bruttó adósságrátája a legmagasabb (132,6% volt a GDP arányában tavaly év végén), és mivel az Európai Központi Bank elkezdi majd visszafogni a pénznyomtatási programját, ígyEzen háttér miatt gyakran hallja azt az állítást Erik Nielsen, hogy az olasz adósságráta fenntarthatatlan.A kockázatokat, az aggodalmakat egyébként részben az is tükrözi, hogy az utóbbi fél évbena német Bundhoz képest, azaz az olaszok miatt tényleg elkezdtek sokan aggódni. Amint bekarikáztuk: az utóbbi hetekben azonban láthatóan az olasz 10 éves felár is elkezdett süllyedni.

biztosan fenntarthatónak, azaz csökkenő pályára állónak, látszik az olasz adósságráta.

A fenti aggodalmak ellenére Erik Nielsen olasz vezető elemző kollégájával együtt azt állítják: a jelenlegi adatok alapjánSzerintük a most reális gazdasági adatokbólezért az adósságráta fokozatosan mérséklődni fog. A képlethez 1,5% körüli reál GDP-növekedéssel, 0,8% körüli GDP deflátorral, 1,5-1,7% körüli GDP-arányos elsődleges egyenleg többlettel és 2% alatti átlagos kamat melletti új adósságbevonással számolnak idénre.Erik Nielsen rámutat: az olasz államadósság átlagos kamatterhe most kicsivel 3% alatti és számításaik szerint ha ez 3,75% fölé emelkedne, akkor kezdene csak el emelkedni az olasz adósságpálya. Ehhez tehát legalább 180-190 bázispontos mértékű, tartós kamatemelkedésnek kellene bekövetkeznie az olasz forrásbevonás költségében. Mivel az olasz államadósság átlagos futamideje 6,7 év, ígyegy (pl. az EKB szigorító politikájából eredő) jelentős állampapírpiaci hozamemelkedést ahhoz, hogy az átlagos kamata miatt az adósságpálya már a fenntarthatatlanság felé araszolna.Megjegyzi:hogy az eurózóna és az olasz infláció nem tud egymástól tartósan és jelentősen eltérni. Márpedig az EKB a monetáris politikáját (a lazításból való visszavételt) az inflációs kilátásokhoz igazítja és részben ehhez igazodnak az olasz kamatok is, így ez is fékező hatású lehet az olasz hozamkörnyezet megemelkedésére.Az IMF múlt heti jelentésében idénre 1,3%-os GDP-növekedés és 0,6%-os GDP-deflátor, illetve 1,4%-os elsődleges egyenleg (2,2%-os államháztartási hiány) mellett, továbbá a tavaszi költségvetési kiigazítás miattmellett szintén azt vázolja, hogy csökkenő pályára fog állni az olasz adósságráta és 2022-re 120% közelébe ereszkedhet.

2019-re lényegében egyensúlyba kerülhet az olasz államháztartás, és ez fogja majd lejtőre küldeni az olasz adósságrátát.

Érdemes egyébként kitérni rá, hogy1% körüli GDP-arányos deficitből 2%-os többletbe ugrott vissza az elsődleges, azaz kamatfizetések nélküli egyenleg és az utóbbi években is stabilan kissé 1% feletti volt a többlet (alábbi ábra jobb oldala, piros vonal). Eközben a csökkenő állampapírpiaci kamatkörnyezet (EKB-hatás) miatt a GDP-arányos éves kamatkiadások 5% körülről 4% körülre mérséklődtek (bal ábra kék vonal). Mivel a fent említettek szerint az aktuális forrásbevonás átlagköltsége 2% alatti, így ez egyelőre a 3% körüli átlagos államadósság kamatterhet még mindig lefelé tudja húzni és ezáltal az állam éves kamatkiadásait is.Közben pedig az idén tavaszi költségvetési kiigazítás miatt az IMF azt vázolja, hogymajd jövőre, így tehát egyszerre nő az elsődleges egyenleg többlete és mérséklődnek a kamatkiadások. Emiatt az IMF előrejelzése szerintAzt perszefriss országelemzése, hogy nagyon gyenge, 1% körüli GDP-növekedés várható csak a következő években (versenyképességi és beruházási problémák) és az extrém laza monetáris politikai környezet elmúlása a megemelkedő kamatokon keresztül újra előhozhatja az olasz adósságráta fenntarthatatlanságával kapcsolatos félelmeket (amik egyfajta önbeteljesítő jóslatként aztán tényleg elvezethetnek egy gazdasági sokk, vagy kamatsokk mellett a tényleges fenntarthatatlansághoz).

II. Az olasz gazdaság már 20 éve nem nőtt és nincs is kilátás érdemi fellendülésre

A beszélgetéseken gyakran elhangzó állítás (mítosz) kapcsán Erik Nielsen arra emlékeztet, hogyUtóbbi kapcsán azonban jó tudni, hogy az eurózóna adósságválsága során éppen Olaszország volt az, amely nem vett (a magas adóssága miatt nem vehetett) részt a koordinált költségvetési lazításban, hanem ahogy fent bemutattuk:Ez pedig nyilvánvalóan a növekedési teljesítményre is jócskán rányomta a bélyegét, így az UniCredit elemzője szerint jobb a válság előtti 10 év átlagos GDP-növekedését nézni, ami 1,5% volt (eurózóna átlaga: 2,3%). Szerinte ebből az becsülhető, hogyEz persze nem túl acélos, és az adósságpálya fenntarthatóságával kapcsolatos kétkedő hangokat sem tudja teljesen elhallgattatni, de azért nem kell lebecsülni. Az is lényeges, hogy ez a növekedési sáv az IMF által 0,6-0,8% körülre becsült potenciális növekedési ütem felett van.Az elemző és az IMF szerint természetesen(pl. nők munkapiaci részvételének emelése, nyugdíjrendszer) a termelékenység fokozása érdekében, hogy az olasz GDP-növekedési ütemet emelni tudja, mert ez sok problémát enyhíteni tudna az országban. Például azt a, hogy az elmúlt évekbeli nadrágszíj-húzások a dolgozókat, illetve a fiatalabb korosztályokat érintették fokozottabban, ezen társadalmi rétegek életszínvonala esett jelentősen. Amint az IMF külön is figyelmeztet az anyagában:és ez a pálya masszívan eltér több nagy európai országétól, így ez folyamatos frusztrációt okoz sok olasznak.

III. Zombivá változtatta az olasz bankokat a magas nem-teljesítő hitelállomány

Az kétségtelen tény, hogy rendkívül magasra, 2015 végére 360 milliárd euróra nőtt a nem-teljesítő banki hitelállomány Olaszországban (a hitelállomány közel 17%-ára), de 2016 végére ez 349 milliárd euróra süllyedt (14,8%-ra), másrésztés ez tovább enyhítette a bizonytalanságot az olasz bankrendszerben. A kormánynak természetesen tovább kell dolgoznia azon, hogy a rossz hitelállomány tovább apadjon, hiszen az európai átlag 4,8% körül van, azaz az olasz ráta messze efelett van - emlékeztet az elemző.Erik Nielsen szerint a fenti állítás kapcsán azért jó tudni, hogyés ha azt is hozzávesszük, hogy az olasz GDP-növekedés 1%-ponttal elmarad az eurózóna átlagtól, akkor ez is alátámasztja, hogy Olaszországban igazán keresletvezérelt a hitelezés növekedése.Az IMF a fenti képet annyival árnyalta, hogy tavaly év végére a rossz hitelállomány 50%-a fölé ugrott fel a fedezettség (céltartalékolás), illetve a nem-pénzügyi vállalkozásoknak nyújtott hitelállomány a tavaszi adatok szerint(-1% körülit), miközben a németeknél-franciáknál 5% körüli volt a növekedés.

Erik Nielsen megjegyzi: nagyonhiszen a második világháború óta már több mint 60 kormány váltotta egymást, azaz nincs politikai stabilitás. Erre csakhogy tényleg rosszabb lenne az olasz kormány annál, mint a brit, vagy az amerikai és tényleg rosszabb az olasz helyzet annál, hogy hosszú idő óta nincs kormány Belgiumban és Spanyolországban.Azt persze záró gondolataiban elismeri az elemző, hogy az olasz kormányzati struktúra mindig is gyengeséget okozott az olasz gazdaságnak, mivel a folyamatos viták mellett nem tudott kellőképpen alkalmazkodni az ország a globalizáció kihívásaihoz. Éppenés meg tudná lovagolni az "európai tavasz" jellegű reformhullámot (német-francia reformkezdeményezések, stb.). Ez nem biztos, hogy így lesz, de azért nem is lehetetlen - zárja bizakodva jegyzetét az elemző.