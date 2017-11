Durva jóslattal álltak elő: Amerikát letaszíthatják a világ tetejéről

Bár sok a kérdőjel azzal kapcsolatban, hogy egyáltalán megvalósítható-e az elképzelés, a kínai vezetés egyértelmű üzenetet küldött a piacoknak: hosszú idő után kihívója akadt a dollárnak.

időközben Németország lett Kína legfontosabb kereskedelmi partnere, és amikor ehhez hasonló fejleményekkel szembesül az ember, szükségszerűen felmerül benned az a gondolat, hogy az amerikai dollár a jövőben nem fog olyan fontos szerepet betölteni, mint most.

Az amerikai dollár egyeduralma nem is olyan rég még megkérdőjelezhetetlennek tűnt, hiszen legfontosabb tartalékdevizaként, illetve az árupiaci forgalom elsődleges elszámolóeszközeként évtizedeken keresztül központi szerepe volt a világgazdaságban. Az utóbbi hónapokban azonban felerősödött a spekuláció, hogy a jüan személyében belátható időn belül valódi konkurensre lelhet a zöldhasú.Nemrég felröppent a hír Kína kapcsán, hogy a Szaúd-Arábiával hamarosan áttérhetnek a jüanalapú elszámolásra a kétoldalú olajkereskedelemben, ami nagy érvágás lenne az amerikai fizetőeszköznek, hiszen Szaúd-Arábia 1974 óta olajexportja csaknem egészét dollár elszámolással bonyolítja. Ezzel szoros összefüggésben Kína bejelentette szándékát, hogy a világ legnagyobb olajimportőreként rövidesen új, jüanalapú jegyzést vezetne be a kőolajra, ami később a Brent- és a WTI-jegyzések komoly versenytársa lehetne.Jim O'Neill, a Goldman Sachs vagyonkezelési részlegének egykori vezetője egy Abu Dhabiban megrendezett olajipari konferencián az amerikai dollár jövőjéről is beszélt. Állítása szerint két nagyon ellentmondásos meglátása van a zöldhasú jövőbeli hegemóniájával kapcsolatban. Egyrészt a dollárt nem lehet letaszítani a trónról, hiszen a "dollár az dollár", másrészt viszontA szakértő szerint az elkövetkező évtizedben még nem kell számítani a dollár eljelentéktelenedésére, hosszabb távon azonban a geopolitikai folyamatok a zöldhasú ellen dolgoznak.