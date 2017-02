Az adat életet is menthet

Az informatikailag könnyen kezelhető adatbázisokat korábban legfeljebb ellenőrzésre, alapszintű tervezésre, egyedi szakmai kutatások céljaira használták. Ennek gyakorlata 2010-től megváltozott, és Magyarország nemzetközileg is figyelemfelkeltő eredményeket ért el a rendszerfejlesztési és menedzsmentkontroll célú adatbányászati technikák intézményes bevezetésében és alkalmazásában.

Itt az idő, hogy adatguberálás és lomizás, valamint az adatok üveggyöngyért történő cserekereskedelmének kisipari megközelítését felülírja egy XXI. századi egészségügyi adatstratégia

Mi is ez a program?

A big data módszerek segítségével a rendelkezésre álló adattengerből olyan következtetések vonhatók le, amelyek klinikai visszacsatolása megváltoztathatja egy-egy beteg kezelését, gyógyulását és a hosszú távú életminőségét. Az adat így akár életet is menthet - olvasható a közleményben.Szócska Miklós, egyetemi docens, a Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központjának igazgatója kiemelte:A Menedzserképző Központ szerint az itthoni elektronikus közigazgatási és e-egészségügyi fejlesztések például már 1-1,5 éves távlaton belül összekötik az adatbázisokat és az ellátórendszert:- hívta fel a figyelmet Szócska Miklós.Korábban részletesen írtunk a magyarországi trendekről:Az Innovative Medicines Initiative 2 (IMI2) uniós program keretében 2015-ben indult "Big Data for Better Outcomes (BD4BO)" alprogram egy új mérföldkövet jelent az egészségügyi innováció területén európai szinten. A program középpontjában olyan betegség-specifikus projektek állnak, amelyeknek célja, hogy az adott területen új, innovatív terápiákat és gyógyszereket fejlesszenek ki. A most induló 7 millió eurós "DO-IT" projekt feladata pedig ezen betegség-specifikus projektek big data szempontú támogatása, hogy megteremtse a jövő egészségügyét és az egészségügy jövőjét.A Semmelweis Egyetem Egészségügyi Menedzserképző Központja a London School of Economics vezetése mellett 36 konzorciumi partnerrel együtt vesz részt a "DO-IT" projekt munkájában, A konzorcium fő célkitűzése a big data megoldások használatának elterjesztése, az ebből származó jobb eredmények elérése, innovatív eljárásmódok - és ezáltal hatékonyabb egészségügyi rendszerek - kidolgozása. Az Egészségügyi Menedzserképző Központ a projekten belül egyrészről egy külön munkacsoport feladatkörébe tartozó háttértudástár kialakításáért és üzemeltetéséért felel, másfelől vezeti a nemzetközi tudásmegosztásért felelős munkacsoportot.