Elkerülhetetlen egy atomháború Észak-Koreával?

Valós fenyegetés

Észak-Korea ugyanis a Hwaszong 14-es rakéta formájában már olyan interkontinentális ballisztikus rakétával is rendelkezik, amellyel amerikai nagyvárosokat is célba vehet. Bár ez a szerkezet egyelőre nem képes atomtöltetek célba juttatására, csak idő kérdése, hogy ez is bekövetkezzen.

Hogy okozhat ekkora problémát Észak-Korea, mikor gazdaságának mérete déli szomszédjának 2%-a,Bár gazdasági jelentőségét tekintve valóban egy elhanyagolható országról van szó, az Economist véleménycikke szerint őrültség lenne komolytalanul venni őket., hogy amennyiben az amerikaiak megpróbálnák eltávolítani teljhatalmú, már-már félistenként tisztelt fővezérüket, Kim Dzsongunt, azonnali atomcsapással reagálnának. Nincs okunk azt feltételezni, hogy egy elkeseredett helyzetben ne tennék ezt meg, ráadásul

Az észak-koreai állami média képe a Hwaszong 14-es interkontinentális ballisztikus rakéta 2017. július 29-ei tesztjéről. Kép forrása: STR / KCNA VIS KNS / AFP

Egy újabb koreai háborúnak beláthatatlan következményei lennének

A krízis háborúba torkollásának csak vesztesei lennének. Hiába rendelkeznek az USA és szövetségesei számottevően nagyobb tűzerővel,. Elég belegondolni, hogy a 10 milliós lakosú dél-koreai főváros,, olyannyira, hogy rakéták nélkül, hagyományos tüzérséggel is elérhető az északiak számára. Bár a rövid és közepes hatótávolságú rakéták jelentős része fennakadna a Dél-Koreába telepített amerikai THAAD rakétavédelmi rendszeren, néhány valószínűleg átjutna rajta, köztük akár olyanok is, amelyek valamilyen ideggázt szállítanak. Dél-Koreához hasonlóan Japánra is súlyos fenyegetést jelentenének a közepes hatótávolságú észak-koreai rakéták.- feltéve, hogy Kína nem avatkozik közbe, miképp azt az 1950-es években tette -, összességében azonban mindkét oldalon emberek százezrei veszíthetnék életüket. A következmények még súlyosabbak lennének, ha az amerikaiak a háború lerövidítése érdekében atomfegyvereket is bevetnének, arról nem is beszélve, ha Kim Dzsongunnak is sikerülne célba juttatnia egy atomtöltetet valamelyik amerikai nagyvárosba.

Naplemente az Észak- és Dél-Koreát elválasztó demilitarizált övezet felett. Kép forrása: JUNG YEON-JE / AFP

Milyen más lehetőségek vannak?

Megelőző csapás

Lekenyerezés

Donald Trump többször is kijelentette, hogy nem várja meg, amíg Észak-Korea képes lesz interkontinentális rakétáira nukleáris robbanófejet telepíteni. Az elnök ezzel valószínűleg arra célzott, hogyEzekkel az a probléma, hogy a rezsim rakétaindító állásai szétszórva találhatók, arról nem is beszélve, hogy az ország jelentős részét lefedő hegyvidéki területek kiváló rejtekhelyként szolgálhatnak titkos bázisoknak. Félő, hogy az amerikaiak és szövetségeseik nem lennének képesek az összes állást időben kiiktatni,, a már említett katasztrofális következményekkel.. A történelem azonban nem sok bizakodásra ad okot ebben a tekintetben, korábban ugyanis kétszer is (1994-ben és 2005-ben) megállapodott az éppen hivatalban lévő amerikai elnök Kim Dzsungun apjával, ám a koreaiak nem tartották magukat a feltételekhez.Apjához hasonlóan Észak-Korea vezetője túlélésének kulcsaként tekint az atomfegyverekre, korábban ugyanis többször is kijelentette, hogy azok nélkül Moammer Kadhafi líbiai diktátor sorsára jutna. Emiatt

Kim Dzsongun a július 29-ei, sikeres rakétatesztet követően. Kép forrása: STR / KCNA VIS KNS / AFP

Ultimátum és nyomásgyakorlás

Kiáll a nyilvánosság elé (még véletlenül sem Twitteren keresztül üzen), és Észak-Koreának címezve kijelenteni, hogy nem akar háborút kezdeményezni, viszont amennyiben az USA-t vagy szövetségeseit bármilyen támadás éri, kegyetlenül, minden szükséges eszközzel megtorolja.

Csak nyugalom!

Ha a diplomácia kudarcot vall, háborút pedig nem akarnak kockáztatni az amerikaiak, akkor egyetlen lehetősége marad Trumpnak.Ezzel egyidőben. Az amerikaiaknak az olyan kínai és orosz vállalatokat is célba kellene vennie, akik Észak-Koreával kereskedve kemény valutához (elsősorban dollár) juttatják az országot, mintegy lélegeztetőgépen tartva ezzel őket.Közben Trumpnak biztosítani kellene Kínát, hogy Korea esetleges egyesülése esetén sem vezényelne amerikai katonákat az északi területekre, a kínai határ közelébe. A kínaiaknak ugyanis szintén elegük van Kim Dzsongunból, félelmük és stratégiai érdekük azonban a diktatúra fennmaradását támogatja.Az Economist szerint egyik megoldási opció sem jó, a nyílt háborút azonban minden áron el kell kerülni.Az elmúlt évtizedek viszonylagos békéjének záloga a nukleáris fegyverek elrettentő ereje volt, ami végül mindig megakadályozta az atomhatalmak közötti nyílt konfliktust. Ki tudja: talán a jövőben maguk az észak-koreai emberek döntik majd meg a rendszert, hogy Németországhoz hasonlóan újraegyesítsék az országot. Addig is türelemre, ugyanakkor a rezsim kordában tartására van szükség.