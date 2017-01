Kuvait már vissza is vágta a kitermelést

Előzmények

45 százalékos emelkedéssel zárta a tavalyi évet az olaj, melyet követően ma tovább erősödik, az amerikai WTI márciusi határidős árfolyama közel 1 százalékkal került feljebb.Az OPEC termeléscsökkentési megállapodása hivatalosan idén január elején lépett életbe, ezzel kapcsolatban pedig a hangulatot fűtötte, hogy kuvaiti hírügynökségi beszámolók szerint az ország már vissza is vágta kitermelését, napi 130 ezer hordóval 2,75 millió hordóra.Az OPEC megállapodás láthatóan jótékony hatással volt az árakra, és a következő hónapokban is támogathatja még az olajárakat, azonban komoly figyelmeztető jel, hogy Amerikában szépen emelkednek a termelő fúrótornyok, a magasabb árak mellett ugyanis a nem konvencionális termelés jövedelmezősége javul.A Baker Hughes olajipari szolgáltatócég legutóbbi adatai szerint a múlt héten sorozatban kilencedik hete emelkedett a működésben lévő amerikai fúrótornyok száma, mely ezzel mintegy egyéves csúcsra ért.Azt követően, hogy november 30-án az OPEC országai megállapodtak az olajtermelés napi 1,2 millió hordóval történő csökkentéséről, az év végén több, a kartellhez nem tartozó ország is megegyezett termelésének visszafogásáról. Összesen 11 ország jutott megegyezésre a termelés visszafogásáról, melyek együttesen napi 558 ezer hordóval fogják vissza a kitermelést.A megállapodást követően Szaúd-Arábia, a legnagyobb OPEC-kitermelő tovább fűtötte a hangulatot, a szaúdi olajminiszter ugyanis közölte, a november 30-án vállaltnál jóval nagyobb mértékben csökkenthetik kitermelésüket.2001 óta ez az első összehangolt termeléscsökkentési kísérlet az OPEC és nem OPEC országoktól, melyek együttesen a globális olajtermelés mintegy 55 százalékát képviselik. Amennyiben a fentebb említett termeléscsökkentés megvalósul, azzal a kitermelés napi 1,8 millió hordóval csökkenhet, ami a globális olajtermelés megközelítőleg 2 százaléka.