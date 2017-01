Gyorsabban kell emelni a magyar katonai kiadásokat

Az államtitkár úgy látja, hogy valószínűleg valamennyi európai szövetségesnek rövidebb idő alatt kell majd a GDP 2 százalékára emelni a védelmi kiadásait, mint ahogy a legutóbbi, júliusi NATO-csúcson erről megállapodtak.

A kormány nemzetközi ügyekben illetékes szóvivője hétfőn üdvözölte az EU soros elnökségét betöltő Máltának azt a tervét, ami elsőbbséget biztosít az uniós külső határellenőrzés megerősítésének. Kovács Zoltán ugyanakkor a BruxInfo kérdésére válaszolva megerősítette, hogy Magyarország még ebben az esetben sem (tehát, ha sikerülne teljesen stabilizálni a helyzetet a külső határokon, álljt parancsolva az illegális úton történő bevándorlásnak) fog részt venni semmilyen, a menedékkérők elosztására irányuló mechanizmusban, "és főképpen nem a múltra vonatkozókban, és a már az EU területén tartózkodó személyek áthelyezésében".Az államtitkár a schengeni rendszer rendeltetésszerű működéséhez való visszatérést nevezte az első számú prioritásnak. Úgy vélte, hogy ha nem sikerül rendet tenni az EU külső határain, ami szerinte mindenekelőtt a jelenlegi dublini szabályok teljes körű alkalmazását igényelné, akkor a belső határellenőrzés nélküli szabad mozgás visszaállítására sincs esély.Elismerte, hogy valószínűleg"Fel kell ismerni azt, hogy az idők megváltoztak" - tette hozzá. Ismeretes, hogy már az Obama-kormányzat is nyomást alá helyezte az európai szövetségeseket a biztonsághoz való hozzájárulásuk növelése érdekében, de a most hivatalba lépettA kormány szóvivője szerint az orosz szankciók kérdését minél előbb a legmagasabb szinten (Európai Tanács) kellene megvitatni, amit egy részletekbe menő elemzésnek kell megelőznie. Ezt azzal indokolta, hogy amennyiben az Egyesült Államok lépne, akkor Európa hoppon maradna. Tagadta ugyanakkor azt, hogy Magyarország a szankciók feloldásáért szállna síkra. "Mi a szankciók újbóli mérlegelésére hívunk fel, de ahogy eddig is, követni fogjuk a közös európai irányvonalat" - szögezte le.