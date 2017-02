Ingyenes KRESZ- és nyelvvizsgát ígér jövőre a kormány

A kabinet az új ifjúsági stratégiában arra tesz javaslatot, hogy az állam magára vállalja. Ezt Balog Zoltán, az emberi erőforrások minisztere jelentette be a közelmúltban arra hivatkozva, hogy bár az idegen nyelvet beszélők aránya jelentősen emelkedett 2012 óta, de a nyelvvizsgával rendelkezők száma nem nőtt. A Magyar Idők most minisztériumi forrásból úgy értesült, hogy az intézkedés már a következő évtől hatályos lesz.A kormányzati kezdeményezés összefüggésben áll azzal is, hogy egy 2014-es rendelet értelmében 2020-tól a felsőoktatásba csak az vehető fel, aki legalább középfokú (B2 szintű) nyelvvizsgával rendelkezik. Bár Székely László ombudsman szerint ezt a követelményt nem előzte meg kellő előkészítés, és bevezetése jogsértőnek minősül,Ezt azzal indokolták, hogy a hatéves felkészülési idő elegendőnek bizonyul, és a kritérium egy fontos feltétele a felsőoktatás és a nyelvoktatás színvonaljavulásának. Jelenleg egyébként van lehetőség ingyenesen középfokú nyelvvizsgához jutni abban az esetben, ha a vizsgázó az emelt szintű nyelvi érettségin 60 százalékot elér az írásbeli és szóbeli vizsgán. Ugyanakkor tény, hogy az ilyen módon megszerzett bizonyítványt külföldön nem ismerik el.A Magyar Idők emellett úgy tudja, ais ingyenessé teszi a kormány a diákok számára. Utóbbi díja - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint - miniszteri rendeletben szabályozott, a számítógépes elméleti vizsga díja az elmúlt öt évben változatlanul 4600 forint volt.A KRESZ-vizsga díja mellett további kiadásokat jelent a tanfolyamon való részvétel, amelynek ára 20-30 ezer forint között mozog az autósiskolákban. Ennél valamennyivel kevesebbet kell fizetni az online tanfolyam esetében.