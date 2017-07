Jártál már a horvát tengerparton, vagy oda készülsz? - Erről tudnod kell!

A JPMorgan londoni elemzői a nyár kellős közepén készítettek egy mediterrán térséget átfogó turisztikai elemzést és amint az az alábbi táblázatban látszik: a horvát turizmus közvetlen és közvetett hatása együtt a GDP-ben a 2010-es 20,4%-rólA közvetlen és a közvetett foglalkoztatási hatások is rendkívül magasak (23%), azonos a görög adattal.Amint látszik a táblázat alján: a visegrádi négyek átlagában a turizmus részaránya csak 7%, a foglalkoztatásban pedig csak 7,6%-os. A befektetési bank egyébként megjegyzi:Ha pedig belegondolunk abba, hogy az utóbbi években mennyire megnőtt a magyarok körében is a horvát tengerpart népszerűsége,

Ez olyannyira igaz, hogy a horvátországi külföldi turisták száma az elmúlt évtized minden évében folyamatosan növekedett, a 2014-2016 közötti időszak átlagában évi 8%-kal és a turisztikai szolgáltatások exportján keresztül ez végül sikeresen kihúzta a recesszióból a horvátokat.

A folyamatosan növekvő horvátországi idegenforgalom mellett is még mindig nagy gyengeség, hogyígy még mindig igen erőteljes a szezonalitás. A főszezon elnyújtását, kiterjesztését mindenképpen fontosnak tartja a befektetési bank ahhoz, hogy a növekedés fokozható legyen. Ehhez a horvát szigetek további fejlesztését, illetve olyan réspiacok kihasználását látja jó iránynak, mint a sport-, az egészség-, vagy a gazdasági turizmus. Az persze látszik a grafikonon, hogy idén májusig már magasabb a grafikon vonala a tavalyi hónapokhoz képest, azaz

Amint a fenti táblázatban látható volt:A JPMorgan szerint ez lényeges tényező volt abban, hogy a horvát turisztikai ágazat ekkorát fejlődött, mert közben azt biztonságosnak, tisztának, kiépítettnek találták a turisták, és nem utolsósorban viszonylag olcsónak.A befektetési bank szerint azonban önmagában az, hogymég nem magyarázza meg teljesen a horvátok sikerét, ahhoz a fent említett relatív versenyelőny is kellett (biztonság, tisztaság, kiépítettség, közelség, természeti erőforrások). Emiatt is látják úgy, hogy még ha az arab tavasz belpolitikai és gazdasági hatásai jelentősen enyhülnek is a Földközi-tenger déli partján, akkor sem valószínű, hogy ez visszavetné a horvátok népszerűségét, így összességében fenntarthatónak látja a befektetési bank a horvát turizmus ekkora súlyát a gazdaságban.Ha már terrorkockázatok és belpolitikai instabilitás:Amint az alábbi grafikonon látszik: a 2014-es 50 millió körülről 2016-ra 35 millió körülre zuhant az összes turista száma, kizárólag a külföldiek elmaradozása miatt. A sorozatos robbantások, az orosz-török feszültség (géplelövés, emiatt orosz charterjáratok betiltása a törökök felé), illetve a 2016-os sikertelen török puccs utáni feszültség együttesen nagy esést okozott a külföldi látogatók körében, ami jelentős árcsökkentéseket (és költségvetési támogatást) okozott, hogy a vonzerőt fenn tudják tartani például a török szállodák.

Olyannyira nagy volt a törököknél az esés, hogy talán csak az egyiptomi zuhanás volt ehhez fogható, igaz ott 2010-2012 volt a súlyos időszak. Amint látható, a Földközi-tenger déli partszakaszán az egyedüli stabil turisztikai teljesítményt Marokkó tudta felmutatni az elmúlt években.