Kezdjük elhinni, hogy tényleg düböröghet a magyar gazdaság

A napokban jelent meg a friss Eurobarométer felmérés rövid összefoglalója, melyből egy ábrát már kiemeltünk a héten arról, hogy lassan ugyanannyian lesznek optimisták a gazdasággal kapcsolatban, mint ahányan negatívnak ítélik meg a jelenlegi helyzetet. Hasonlóra 2008, a válság óta nem volt példa:

Az arány azonban fél év alatt 11 százalékpontot javult, aminél nagyobb pozitív elmozdulást csak Portugáliában mértek.

A felmérésben az egyes tagállamok lakóit külön-külön is megkérdezték arról, hogy vélekednek a saját országuk gazdaságáról. A magyarok mindössze 2 százaléka mondta, hogy szerinte jelenleg nagyon jó a helyzet ezen a téren, de ez is egy százalékpontos emelkedés tavaly őszhöz képest. További 39% szerint inkább jó, mint rossz a magyar gazdaság állapota, ez fél éve még 10 bázisponttal volt alacsonyabb. A megkérdezettek 45%-a szerint még mindig inkább rossza a helyzet a magyar gazdaságban 11% pedig teljesen rossznak ítéli meg. Összességében

A régióban a lengyelek többsége (57%-a) inkább kedvezően ítéli meg a gazdaság helyzetét, a cseheknél ez az arány 62%, míg a románoknál csak 29%. Európában a legrosszabb helyzetben a görögök vannak, náluk 98% mondja azt, hogy nincs rendben a gazdaság, de ez az arány 90 százalék közelében van az olaszoknál, a horvátoknál és a spanyoloknál is. A másik végleg a luxemburgi, a máltai, a holland és a német gazdaság, ahol az emberek kevesebb mint 10%-a mondta, hogy szerinte inkább rossz a helyzet.Érezhetően javult a magyarok bizalma a kormány felé is az elmúlt hónapokban, bár. hat hónap alatt viszont négy százalékponttal emelkedett azok aránya, akik inkább a bizalom felé hajlanak.A szeptemberi német választások kapcsán lehet érdekes, hogy Luxemburg és Hollandia után Németországban a legmagasabb (59%) azok aránya, akik bíznak a saját kormányukban.Az Európai Unióban majdnem ugyanannyi magyar bízik meg, mint ahányan nem, az arány 46-49% még mindig a bizalmatlanok javára. Ugyanakkor a kormány Brüsszel-ellenes plakátkampányának függvényében még ez is szép eredmény, a régióban például a cseheknek mindössze 30%-a nyilatkozott úgy, hogy hajlik a bizalomra, de a lengyeleknél, a szlovákoknál és az osztrákoknál is a mienknél alacsonyabb ez az arány.Az Európai Unió jövőjével kapcsolatbanmég úgy is, hogy 49% alapvetően pozitívnak látja a közösség jövőjét a 45%-nyi pesszimistával szemben. A lengyeleknél viszont például 69 százalék mondható optimistának, míg a románoknál 67% sorolható ebbe a körbe. Nálunk alacsonyabb arányt (47%-ot) csak Csehországban mértek a régiós országok közül.