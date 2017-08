Kiszivárgott Trump két telefonbeszélgetése

Ne mondd többé, hogy Amerika fizet majd a falért. Én azt mondom majd, hogy éppen dolgozunk az ügyön. Akár hiszed, akár nem, nem ez a legfontosabb dolog, amelyről beszélnünk kell, de hát politikailag ez a legfontosabb

A The Washington Post több telefonbeszélgetés leiratát közölte: egyikük Donald Trump és Enrique Pena Nieto között január 27-én - tehát pár nappal Trump beiktatása után - zajlott le, egy másik pedig az amerikai elnök és az ausztrál kormányfő telefonos eszmecseréjét rögzítette. KommentátorokMexikói kollégájával beszélgetve az amerikai elnök arra kérte őt, hogy a sajtónak ne beszéljen az amerikai-mexikói határra ígért fal megépítéséről, kivált ne emlegesse, hogy Mexikó nem fogja megfizetni a költségeit.- mondta Donald Trump. Az elnökválasztásról szólva azt fejtegette, hogy azért győzött az északkeleti New Hampshire államban, mert az "egy drogtanya" és ő erőteljes fellépést ígért a bűnözés ellen. A CNN hírtelevíziónak adott interjújában az állam egyik demokrata párti szenátora, Maggie Hassan "gusztustalanoknak" minősítette Trump mondatait.A Malcolm Turnbull ausztrál kormányfővel folytatott beszélgetésében Trump "stupidnak" nevezte az egyik ausztrál-amerikai bevándorlási egyezményt. Ausztrália ugyanis még Barack Obama előző elnökkel megegyezett, hogy az Egyesült Államok befogad tőle 1250 menekültet, Trump azonban arra akarta rávenni Turnbullt, hogy álljon el e megállapodástól, mondván, hogy az "tönkreteszi" őt. Majd miután közölte az ausztrál politikussal, hogy ez volt aznap a "legellenszenvesebb" beszélgetése, azt is hozzátette, hogy "Putyinnal kellemes volt a beszélgetés", majd lecsapta a telefont.