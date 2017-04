Kósa Lajos egy nem létező 2011-es vizsgálatról beszélt a CEU-ügyben

Kósa Lajos elmondta, az Oktatási Hivatal (OH) ötévente vizsgálja felül a Magyarországon működő külföldi egyetemek engedélyét, ennek 2016-ban jött el ismét az ideje.

Úgy, hogy valójában Kósa Lajos nem mondott igazat. Öt évvel ezelőtt nem volt ilyen vizsgálat, arra most került sor először.

Az Oktatási Hivatal a működési engedélyek felülvizsgálatát 2016-ban kezdte meg. Korábban - tekintve, hogy a jogszabályi kötelezettség hatálybalépésétől kezdve 5 év nem telt el, továbbá a részletszabályok 2015-ben kerültek jogszabályi szinten rögzítésre - nem végzett ilyen jellegű felülvizsgálatot

A Fidesz frakcióvezetője a rádióműsorban elmondta, hogy "egyetlen szabályosan működő külföldi egyetem van Magyarországon, ez a McDaniel College, a többi 27 nem tartja be a törvényeket."MajdA hanganyagból kiderül, hogy még azt is elmondta, hogy utoljára 2011-ben volt ilyen vizsgálat.Felmerül a kérdés: hogyan lehetséges az, hogy öt évvel ezelőtt még nem volt baj a CEU és a többi külföldi egyetem működésével Magyarországon?Miután az egész kormányzati kommunikáció erre az ötévenkénti vizsgálatra hivatkozik, a hvg.hu pénteken úgy döntött, rákérdez az Oktatási Hivatalnál, mi is volt az eredménye az előző vizsgálatnak.Ekkor derült ki, hogy semmi, mivel most volt az első ilyen ellenőrzés. A 2011-es felsőoktatási törvény vonatkozó rendelkezése csak 2012. szeptember 1-jén lépett hatályba. A működési engedély felülvizsgálati részletszabályai pedig egy 2015. áprilisi kormányrendeletben jelentek meg.- kapta a választ a hvg.Tuzson Bence, kormányzati kommunikációért felelős államtitkár hétvégén a Hír TV kérdésére megerősítette a korábbi sajtóértesülést, miszerint az Országgyűlés hétfőn különleges eljárásban tárgyalhatja a felsőoktatási törvény módosítását az eredeti szerdai időpont helyett. Tuzson egyébként csak "postafiók-egyetemnek" nevezete a CEU-t.(MTI, 444