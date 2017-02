Lázár Brüsszelben lendítene Paks II. ügyén 2017.02.16 14:11

Az osztrákok, németek és általuk finanszírozott civilek támadják Brüsszelnél a paksi atomerőmű kapacitásfenntartási projektjét. A késedelem károkat okoz: Paks adja az áramfogyasztás 50%-át, több erőművet környezetvédelmi okokból a következő években be kell zárni, így az import- és gázfüggőség növekedne - mondja Lázár. Jelzése szerint a regionális politikai főigazgatósággal (DG Regio) is tárgyal Brüsszelben a vitás ügyekről. A legutóbbi jelek szerint a legtöbb vitás ügyünk elrendeződött, és ezt egybehangzóan megerősítették a kormány és az Európai Bizottság felől is.