Ma megnyomják a gombot a britek, aztán fejest ugranak a bizonytalanba

Nem kapkodták el a britek

Mi lesz Nagy-Britanniával az EU nélkül?

Több mint fél évvel ezelőtt, tavaly június 23-án tartottak népszavazást Nagy-Britanniában arról, maradjon-e az ország az Európai Unió tagja. A választópolgárok mintegy 52 százaléka a kilépésre voksolt, amibe bele is bukott a brit kormány.A fentiek után talán meglepő, hogy a hivatalos kilépési folyamat csak most kezdődik, de a Theresa May vezette kabinetnek fel kellett mérnie a lehetőségeit belföldön és Európában is, erre pedig ideális volt az utóbbi időszak. Mostanra kicsit letisztult a kép, nagyjából tudjuk már, mit akarnak a britek, és mit akar Brüsszel, illetve a szigetország parlamentje is rábólintott a Brexit-folyamat elkezdésére.Tavaly nyár óta az egyik legfontosabb kérdés az, milyen lesz Nagy-Britannia és az EU kapcsolata a kilépés után. Többek között arra is jó volt az elmúlt kilenc hónap, hogy ezzel kapcsolatban tisztázódjanak a lehetőségek. A népszavazás után júliusban ezen az ábrán foglaltuk össze az opciókat a jelenlegi helyzetben:

Nagy-Britannia megpróbálhat részese lenni az európai szabadkereskedelmi megállapodásnak, például Norvégiához hasonlóan. Ugyanakkor ez a lehetőség éppen a britek számára kedvezőtlen megoldást jelenti, nevezetesen a közös piachoz való hozzáférés ára a nyitott munkaerőpiac - no és a költségvetési hozzájárulás.

Kicsivel lazább kötődést jelentene a svájci megoldás, ami azonban már éppen a közös piachoz való egyenlő hozzáférést zárja ki, vagyis ez a létező legrosszabb lehetőségnek tűnhet a britek számára.

A legtávolabbi megoldás az lenne, ha kanadai mintára a britek egy "sima" szabadkereskedelmi megállapodást kötnének az EU-val. A kanadai megállapodás a friss hírek szerint meglehetősen közel állna a szabad árupiachoz, legalábbis egy mai nyilatkozat alapján az összes vám eltörlését jelentené (ebben azért nem vagyunk annyira biztosak).

A legérdekesebb példa Törökország. A törökök ugyanis úgy élvezik az árupiacra való belépés előnyeit, hogy eközben szinte minden más szempontból önállóak tudnak maradni. A Bloomberg ábráján is látszik, hogy számukra teljesen külön kategóriát kellett gyártani. Sok szempontból ez lehet a britek álma. A törökök ugyanis éppen azt az aszimmetrikus lehetőséget kapják meg, amit a britek is szeretnének: hozzáférést a közös árupiachoz, és önállóan szabályozható munkaerőpiacot. Ugyanakkor a török helyzet annyiban nagyon más, hogy oda nem áramlik jelentős munkaerő.

Azóta sem változtak a lehetséges jövőbeli forgatókönyvek, így röviden érdemes átismételni a négy fő utat, ami a britek előtt állhat.Az alábbi táblázatban összefoglaltuk az egyes forgatókönyvek jellemzőit, hogy melyik pontosan mivel járna, illetve mit neveztek a sajtóban soft és hard Brexitnek:

Persze az sem zárható ki, hogy egy ötödik opcióban sikerül megállapodni a feleknek, amire jelenleg még nincs példa. A britek szempontjából talán a norvég és a török modell hibridje lehetne ideális, amikor jelentősen csökkenteni tudnák pénzbeli hozzájárulásukat, és nem kellene teljesen megnyitni a munkaerőpiacot sem. Az viszont egyelőre nem látszik tisztán, hogy ebbe miért menne bele Brüsszel, hiszen így gyakorlatilag az összes fontos pontban nekik kellene engedni.

Pár kérdésben komoly vita lesz

Vagyis a jelek szerint a szabad munkavállalással kapcsolatban a britek előtt is kettős cél lebeg. Ennek megfelelően a legvalószínűbb egy olyan hibrid megoldás, hogy a már az országban lévő, munkahellyel rendelkező uniós állampolgárok maradhatnak, viszont a jövőben megszigorítják például a bevándorlást, illetve korlátozzák az állás nélküliek ellátását. Cserébe Nagy-Britannia elvárja, hogy az EU is hasonló módon bánjon el állampolgáraival.

Az EU az utóbbi hetekben azzal próbálta növelni a nyomást a briteken és erősíteni a saját alkupozícióját, hogy máris több tízmilliárd eurós számláról beszéltek a politikusok. Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke például azt hangsúlyozta , hogy Nagy-Britanniának 60 milliárd eurójába is kerülhet a kilépés, hiszen 2023-ig vállalták a befizetéseket a kasszába, amin már nem lehet változtatni. Persze ebből az összegből valószínűleg hajlandó lenne engedni az Unió, ha mondjuk cserébe vállalnák a britek, hogy egy csökkentett összeget a Brexit után is befizetnek évente.

És mi lesz az EU-val a britek nélkül?

Végigviszik az eddig eldöntött reformokat

Csak a közös piac marad a vívmányok közül

Többsebességes Európa, mindenki eldöntheti, hogy akar-e erősebb integrációt

Kevesebb együttműködés, de hatékonyabban

Közösen előre az Európai Egyesült Államokért

A népszavazás óta az is kiderült,. A britek például többször kijelentették, hogy semmiképp sem akarják elveszíteni a közös piachoz való hozzáférés jogát. Viszont ezért cserébe nekik is engedményt kell tenniük bizonyos területeken, és vélhetően számukra fájdalmas területeken. A Brexit mellett kampányolók két fő éve ugyanis az EU-ból érkező bevándorlás megfékezése és az uniós költségvetéshez való hozzájárulás magas összege volt. A közös piacért cserébe viszont valamelyikben szinte biztosan engednie kell majd Londonnak.A munkaerőpiac kapcsán már a brit kormány is kijelentette , hogy a kilépéssel nem fogják egycsapásra hazaküldeni az összes kelet-európai munkavállalót, hiszen a helyüket jelenleg nem tudják betölteni másokkal. Ugyanakkor a sajtóban megjelentek olyan hírek is, hogy a kilépési folyamat elindításával bizonytalan ideig nem fogad majd több munkavállalót az ország , mivel attól tartanak, hogy a konkrét tárgyalások hírére elsősorban Romániából és Bulgáriából százezrek kelnének útra, hogy még a szigorítás előtt belépjenek a szigetországba.A másik fontos kérdés az uniós kasszába való befizetés, hiszen jelenleg a britek az egyik legnagyobb nettó hozzájárulói az EU-büdzsének, ezt pedig természetesen a jövőben szeretnék megszüntetni, vagy legalábbis csökkenteni. Ezzel kapcsolatban a brit kormány szempontjából az lenne az ideális, ha egyáltalán nem kellene hozzájárulnia a költségvetéshez, de azt valószínűleg a többi tagállam nem fogadná el, vagy legalábbis nem lennének hajlandók megadni a fenti jogokat cserébe.Vagyis az látszik eddig, hogy megkezdődött a helyezkedés, mindkét fél próbál nyomást gyakorolni a másikra. Ahogy említettük, a Lisszaboni Szerződés szerint a kilépési folyamat alapesetben két évig tart, ennyi idő alatt kellene végigtárgyalni a jövőbeli kapcsolatokat. Ez persze meghosszabbítható, de ahhoz az kell, hogy Brüsszelnek és Londonnak is az álljon érdekében. Ráadásul a két év mostanra lerövidült, hiszen az Európai Unió jelezte, hogy a 2019-es EP-választások előtt szeretné véglegesen lezárni a kérdést, és jogszabályba iktatni a britek kilépését. Ez pedig a brüsszeli illetékesek szerint azt jelenti, hogy 2018 októberéig meg kellene állapodni a fő kérdésekben , vagyis alig másfél év áll majd rendelkezésre a konkrét tárgyalásokra. Most úgy néz ki, hogy a lényegi egyeztetések legkorábban májusban kezdődhetnek meg , hiszen április végén egy csúcstalálkozón a 27 EU-tagállamnak még egységesítenie kell álláspontját.A britek szempontjából természetesen az a fontos, milyen megállapodást tudnak kötni Brüsszellel, azonban a kilépés az EU-ban is elindított olyan folyamatokat, melyek a közösség kereteinek újragondolásához vezetnek. Juncker épp március elején hozta nyilvánosságra az Európai Bizottság Fehér Könyvét, mely öt forgatókönyvet vázol fel a következő tíz évre:Ezekből a hírek szerint az év végére választhatnak a tagállamok, hogy melyik úton akarnak elindulni. A Brexit csak elősegítette a folyamatnot, hogy Európa jövőjét átgondolják. A britek elvesztésével egyrészt egy olyan ország válik ki, amelyik több esetben "renitens, különutas" szerepben volt, ugyanakkor a brit pragmatizmus többször is katalizátora tudott lenni az integráció finomhangolásának