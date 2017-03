Már kész Trump újabb mesterterve, csak még pár embert el kell távolítania

Jöhet a gyenge dollár politikája?

Januári beiktatása óta Trump és új pénzügyminisztere, Steve Mnuchi is beszélt arról, hogy a dollár jelenleg túl erős, ami hátráltatja az amerikai gazdaságot.

Az elmúlt években az Obama-adminisztráció alatt az volt a jellemző vélekedés az amerikai politikusok részéről, hogy. Most azonban Donald Trump színre lépésével ez megváltozhat, az új elnök ugyanis már a tavalyi kampányban több olyan kijelentést tett, melyek a gyengébb dollár felé hatnak.

A fenti nyilatkozatok azért pikánsak, mert tavaly még Trump vádolt meg más országokat azzal, hogy devizaháborúba lépnek, és mesterségesen gyengítik a devizájukat. Ehhez képest most a beiktatása óta ő és a pénzügyminisztere valami nagyon hasonlóval próbálkoznak.A gyenge dollár politikáját az indokolja, hogy, az utóbbi évek 2-3 százalékos GDP-bővülési ütemét akarja 4-5 százalékra javítani. A gazdaság jelenlegi helyzetének megítélésében máris látszik az első komoly ellentét az elnök és a Fed között: miközben a jegybank szerint az amerikai gazdaság jó úton jár a növekedés beindulása felé, a munkaerőpiac pedig gyakorlatilag elérte a teljes foglalkoztatottságot, Trump még beiktatási beszédében is arról beszélt, hogy gyárak zárnak be és munkahelyek szűnnek meg az Egyesült Államokban. Ebből is látszik már látszik, hogy a problémák kezelésében sincs egyetértés az elnök és a jegybank között.

Részsikereket ugyanakkor elérhet az elnök, de ehhez is le kell még bontania néhány akadályt.

Már csak Yellenék állnak Trump útjában

Ráadásul ahogy láttuk, az elnök inkább a gyenge dollár híve lenne, miközben a jegybank kamatemelései a tankönyvi példa szerint erősítik a dollárt, hiszen nő az amerikai deviza kamatelőnye az euróval szemben.

Vagyis egy összehangolt intervenció sokkal nagyobb sikerrel kecsegtet, nem véletlen, hogy az utóbbi évtizedekben is az volt a jellemző, hogy a kormányzat és a jegybank közösen léptek.

Egyszerűen megszállhatják a Fedet

Vagyis a gyakorlatban ha valaki befolyást akar gyakorolni a Fedre, elég négy helyet megszereznie az FRB-n belül, azzal már jó eséllyel irányítani tudja a döntéseket.

A Commerzbank elemzői szerint. A szakemberek még egy érdekességre rávilágítottak Trump gazdaságpolitikájában: az új elnök a következő tíz évben 25 millió munkahelyet szeretne teremteni az országban, a demográfiai folyamatok azonban azt mutatják, hogy erre nincs sok esély. A legfrissebb becslések szerint ugyanis az USA 16 évesnél idősebb népessége 22 millió fővel növekszik majd tíz év alatt, viszont egyre többen lesznek olyanok, akik betöltik a 65 éves nyugdíjkorhatárt. Vagyis a munkaképes korú lakosság aránya csökken, így végeredményben legfeljebb 8 millió fővel nőhet a foglalkoztatás a mostani körülmények között. A Commerzbank számításai szerint ha a részvételi arány 0,5 százalékponttal új csúcsra emelkedne, akkor a Fed számításai szerint kevesebb mint 10 millióval nőne a foglalkoztatottak köre tíz év alatt, vagyis messze lenne a 25 milliós cél.Az elemzők szerint. Az utóbbi három és fél évtizedben ugyan volt már példa ehhez hasonló bővülési ütemre, de az a szakasz sokkal magasabb munkanélküliségi rátával párosult, amikor komoly tartalékok voltak még a munkaerőpiacon, illetve a mostaninál sokkal gyorsabban nőtt a potenciális jövőbeli munkavállalók száma.Utaltunk már rá, hogy a gazdaság aktuális helyzetének megítélésében van némi ellentét az elnök és a jegybank között, emiatt pedig a jövőbeli lépésekben sem értenek egyet. A Fed ugyanis a gazdaság jó állapotára hivatkozva szép lassan elkezdené emelni a kamatot, miközben ahhoz, hogy Trump álmai legalább ideig-óráig megvalósuljanak, továbbra is olcsó finanszírozásra lenne szükség.(Sőt, Trump programjának koherenciáját jelzi, hogy többször kifakadt a szerinte pénzügyi buborékot fújó, túlságosan laza kamatpolitikára.)A Commerzbank szakemberei szerint ha az új amerikai vezetés valóban gyengíteni akarja a dollárt, akkor elvileg klasszikus devizapiaci intervenciókon keresztül a jegybank nélkül is van erre lehetősége. Az Egyesült Államokban ugyanis az árfolyampolitika hivatalosan a pénzügyminisztérium fennhatósága alá tartozik, nem pedig a Fed hatáskörébe. Vagyis akár az a helyzet is előállhatna, hogy a Mnuchin vezette minisztérium a jegybanki kamatemelések közepette igyekezne piaci beavatkozásokkal gyengíteni a dollárt. A baj, hogy erre egymagában korlátozott a lehetősége, mivel csak az úgynevezett árfolyamstabilitási alapot (Exchange Stability Fund - ESF) használhatná fel, aminek összege tavaly év végén 90 milliárd dollár volt. Ezzel szemben ha a minisztérium és a jegybank közösen döntik el, hogy a gyengébb dollár jó Amerikának, akkor korlátlan mennyiségű dollárt nyomtathat a Fed, amit aztán a piacon eladhat.A fentiek miatt egyébként(önállóan a pénzügyminisztérium még sosem élt ezzel az eszközzel, legfeljebb a jegybankkal közösen avatkozott be), kiemelik, hogy Trump és Mnuchin verbális intervenciója csak akkor lehet sikeres, ha a jegybank is maximálisan támogatja a kormányzat árfolyampolitikáját. Vagyis nem kell szembe menni a jegybankkal, sokkal inkább meg kell puhítani, vagy át kell venni a hatalmat felette.A fentiek után mondhatjuk, hogy szerencsés helyzetben van Trump, hiszen alig egy éven belül átveheti a hatalmat a Feden belül. Ehhez azonban érdemes pár szót ejteni az amerikai jegybanki struktúráról. A Fed Nyíltpiaci Bizottsága (Federal Open Market Commitee - FOMC) 10-12 tagból áll, akiket egyrészt a legfeljebb hét tagból álló igazgatótanács (Federal Reserve Board - FRB) állandó tagjai, másrészt a tagállami jegybankok öt képviselője adnak, utóbbiak évenkénti váltásban. Vagyis a kamatról is döntő FOMC-nek van hét állandó és öt évente változó tagja.Bármennyire is a Nyíltpiaci Bizottság hozza meg a döntést az alapkamatról, az nagyon ritka, hogy szembe menjenek az FRB többségi véleményével, a Commerzbank emlékeztet rá, hogy ilyenre az elmúlt húsz évben mindössze kétszer volt példa.Az FRB összetétele jelenleg így néz ki:

Kik lehetnek Trump emberei?

Glenn Hubbard, korábbi pénzügyminiszter-helyettes, a gazdasági bizottság vezetője George W. Bush alatt.

Kevin Warsh, az FRB volt tagja 2006-11 között, Taylor kiesésével ő lehet az elnöki szék első számú várományosa, bár ő is elméleti közgazdász, ráadásul régóta a kamatemelések mellett foglal állást.

Judy Shelton: Trump gazdasági tanácsadója, ha az elnök "belső köréből" akar választani, akkor ideális jelölt lehet.

David Malpass: a kampányban adott tanácsokat az új elnöknek, de korábban Ronald Reagan és George W. Bush alatt is betöltött már kormányzati pozíciót a pénzügyminisztériumban, illetve volt a Bear Stearns főközgazdásza a bank bedőlése előtt.

Larry Kudlow: jelenleg tévés műsorvezető, gazdasági elemző, de a korábbi republikánus kormányok alatt szintén fontos posztokat töltött be.

David Nason: a General Electric pénzügyi részlegének vezetője, korábbi pénzügyminisztériumi tisztviselő a 2008-as válság alatt. A Trumphoz közel álló FOX News szerint ő lehet a jelölt a betöltetlen alelnöki posztra, így a pénzügyi felügyeletért felelhetne. A legújabb hírek szerint azonban ő már kiszállt a versenyből.

John Allison: a BB&T korábbi vezére.

French Hill: korábbi bankár, republikánus képviselő, akit most választottak újjá a képviselőház tagjává.

Richard Davis: a US Bancorp vezérigazgatója, aki a Bloomberg szerint szintén a jelöltek között van. A cégvezető már bejelentette, hogy idén nyugdíjba vonul a bank éléről, ez is arra utal, hogy szóba kerülhet a neve.

Évtizedes tabukat dönthetnek le

Az aranysztenderd visszahozása : vitathatatlanul ez lenne a legnagyobb dobás, hiszen egy 1933 óta fennálló rendszert döntene le a Trump által vezérelt jegybank. Republikánus körökben jó ideje nem tartják ördögtől valónak a dollár ismételt aranyhoz kötését, 2015 novemberében maga Trump is úgy nyilatkozott, hogy nehéz, de csodálatos lenne a korábbi rendszert újra bevezetni, mivel szerinte fenn kell tartani valamilyen viszonyítási alapot, amin a pénz nyugodhat. Az elnök tanácsadói szerint az ismételt aranyhoz kötéssel meg lehetne győzni azokat az embereket, akik elveszítették bizalmukat a bankokban és a nemzetközi intézményekben. A többségi közgazdaságtani vélemény ugyanakkor nem ért egyet az aranysztenderd visszatérésével, egy 2012-es Fed-felmérésben a 32 közgazdász egyike sem tartotta volna helyesnek ezt. Ráadásul a teljes visszatérésnek valószínűleg technikai akadályai is lennének, legfeljebb egy aranyon alapuló rendszer bevezetésére van reális lehetőség.

Összességében az látszik, hogy nehéz kiigazodni Donald Trumpon, hiszen egyrészt a gazdaságpolitikai elképzeléseihez alacsony kamat és gyenge dollár kellene, ezzel szemben tavaly élesen bírálta a Fedet amiatt, hogy késlekedik a kamatemeléssel. Az biztosra vehető, hogy a következő hónapokban lesz jónéhány csörte a jegybank és az elnök között például a kamatemelések szükségességéről vagy az erős dollárról. Ugyanakkor abból a szempontból szerencsés helyzetben van Trump, hogy Ronald Reagan óta a legnagyobb hatalmat kapta a kezébe, hogy átvegye az irányítást a Fed felett, mivel egyszerre több ember is távozhat a jegybankból. Innen kezdve pedig már csak az a kérdés, mit akar Trump és tanácsadói csapata, hiszen amit akarnak, azt előbb-utóbb végig is fogják vinni, ha többségbe kerülnek.

A táblázatból látszik, hogy egyrészt jelenleg csak öttagú a testület,, melyekre a hivatalban lévő elnök bármikor jelölhet tagot, akit a Szenátusnak kell jóváhagynia. Obama nem élt ezzel a lehetőséggel, azonban ha Trump valóban gyökeres fordulatra készül, akkor valószínűleg nem fogja kihagyni ezt a ziccert.Az is látszik, hogy elvileg megpróbálták biztosítani az FRB függetlenségét azzal, hogy a tagok kinevezése 14 évre szól, vagyis átível több elnöki cikluson, az elnök és az alelnökök mandátuma pedig négy évre érvényes. Vagyis elvileg Trumpnak még a két új taggal is sokáig kellene várnia arra, hogy az emberei többségbe kerüljenek a jegybankon belül, hiszen a leghamarabb Stanley Fischer mandátuma jár le, de még az is majdnem három év. Azonban a Fednél "nem divat" kitölteni a mandátumokat, Janet Yellen például már most 71 éves és papíron még lenne hét éve az FRB-ben. A korábbi elnök Ben Bernanke sem töltötte ki mandátumát, elnöki megbizatása leteltével távozott. Persze ez csak spekuláció, de a mostanihoz hasonló helyzetben talán még nagyobb a valószínűsége, hogy a jelenlegi tagok nem akarják majd a nevüket adni Trump új gazdaságpolitikájához.Vagyis most úgy áll a helyzet, hogy Trump szinte biztosan jelöl majd két hozzá közel álló tagot az FRB betöltetlen pozícióiba. Emellett Daniel Tarullo már bejelentette, hogy áprilisban nyugdíjba megy (pedig 2022-ig tartana a mandátuma), az ő helyére szintén az elnök jelöl majd valakit., onnan pedig már csak egy lépés a többség megszerzése. Ez többféleképpen történhet : egyrészt a szakértők szerint jó esély van rá, hogy jövőre Yellen és Stanley Fischer is önként távozik a testületből, nem töltik ki mandátumukat tagként. Másrészt azt sem szabad elfelejteni, hogy Jerome Powell személyében már most van egy nyíltan republikánus beállítottságú tagja az igazgatótanácsnak, ha pedig ő a három új taggal szavaz, akkor máris megvan a többség. Egyébként például a Commerzbank szerint ha "eldurvul" Trump nyomulása a Fed táján, akkor nem zárható ki, hogy Powell és Brainard is lemondanak posztjukról. Mindehhez jön még az is, hogy Willam Dudley 2019 elején várhatóan távozik majd a New York-i Fed éléről, így aA sajtóhírek szerint már meg is kezdődtek a személycserékkel kapcsolatos tárgyalások Trump stábja és a lehetséges jelöltek között. Most első körben három hely (a két betöltetlen és Tarullo mandátuma) betöltéséről van szó, hosszabb távon azonban valószínűleg ebből a három emberből kerülhet majd ki Yellen utóda jövő februártól.Az elemzők szerint két út áll az elnök előtt: vagy egy komoly akadémiai közgazdászt kér fel a feladatra, aki republikánus irányultságú, vagy pedig inkább az üzleti életből választ új tagokat. Most az utóbbira látszik nagyobb esély, hiszen egy neves szakértő Trumpnak is keresztbe tehetne.Sokáig a legesélyesebb elnökjelöltnek tartották például azt a John Taylort, aki kidolgozta az úgynevezett Taylor-szabályt, mely ma is a Fed kamatpolitikájának zsinórmértéke. A gond csak az, hogy a közgazdász modellje szerint a jelenlegi 1% helyett 3,5% lenne a kívánatos kamatszint. Azt pedig a fentiekben már láthattuk, hogy Trump gazdaságpolitikájának sikeréhez éppen az alacsony kamat fenntartására lenne szükség. (Persze lehet, hogy előbb valakinek el kell magyaráznia Trumpnak, hogy a maga kamat és a gyenge dollár miért nem fér össze.) A sajtóban más neveket is bedobtak:Ahogy látszik, jelöltekből nincs hiány, a szakemberek arra számítanak, hogy Trump elsősorban saját belső köréből választ majd új tagokat, ahogy azt láthattuk már a fontos kormányzati pozíciók esetében.A Politico cikke szerint lehet, hogy nem is csak az erős dollár politika végét és a Fed teljes megszállását jelentheti Trump elnöksége, hanem ennél. Ahogy már fent többször említettük, az elnökön azért nehéz kiigazodni, mert elvileg a gazdasági elképzeléseihez alacsony kamat dukálna, ugyanakkor tavaly a kampányban többször nyíltan támadta a Fedet azért, hogy túl sokáig tartja alacsonyan az alapkamatot, és ezzel pénzügyi buborék veszélyét teremti meg. A korábbi nyilatkozatok és jelek alapján a lap összeszedte, mik lehetnek ennek a forradalomnak az elemei: