Megmenekülnek a panelek - Már nem akarják lebontani őket

Minderről Kaplonyi György, a Magyar Társasházkezelők Országos Szakmai Szövetségének (MTOSZSZ) elnöke számolt be, érdekképviseletük már két, a Miniszterelnökségen megtartott egyeztetésen is részt vett.Mindössze arról született döntés, hogy alaposan megvizsgálják az ügyet: valamennyi meghívott érintett szervezetet a témába illő tanulmányok készítésére kérte fel a kormány. A megbeszélések várhatóan ősszel folytatódnak.Kaplonyi György szerint világossá vált, hogy a panelépületeket nem szabad egységesen kezelni, hisz más megoldások szükségesek Hódmezővásárhelyen és Budapesten is. Noha a kabinet továbbra is nyitva tartaná az el- vagy visszabontás igény szerinti lehetőségét, ilyen tömegigények egyelőre nem érzékelhetőek.A szakmai szövetség elnöke egyébként üdvözli a kormány egyeztetési kezdeményezését, egyetért abban, hogy az 50-60 éves panelek átfogó felújításra szorulnak, és az eddigi, elsősorban energetikai szemlélet helyett a közérzet átfogó javítása kell, hogy a fő cél legyen. Ide értendő például a víz- vagy áramhálózat, a pincék, a szemétledobók állapota, vagy akár a társasházak jogi helyzete is.Az MTOSZSZ szerint mindehhez lakásonként legalább egymillió forintos állami támogatásra lenne szükség, körülbelül ugyanennyi kedvezményes hitellel és némi önerővel megtoldva. Tekintettel az érintett lakások több százezres számára, ez értelemszerűen százmilliárdos összeg.A Miniszterelnökség azt írta a lapnak: jelenleg a szakmai vélemények, javaslatok és álláspontok begyűjtése és összegzése zajlik és elemzik az állami szerepvállalás lehetőségeit is. Egyetértés született a tekintetben, hogy átfogó, minden részletkérdést lefedő, hosszú távú programcsomag megalkotása szükséges. A kormány kiemelt célja az életminőség javítása, ezért több megoldástípust tartalmazó anyagot készít, ami kitér az épületek városszöveten belüli elhelyezkedésére, statikai, gépészeti állapotára, az építészeti, funkcionális energetikai korszerűsítésre, vagy akár a környezetrendezésre is. Típustól függő pénzügyi lehetőségeken is munkálkodnak. Mindezekről az adatok bekérésének és elemzésének lezárultáig nem tudnak információval szolgálni - írták.