Micsoda?! Nem csökken a magyar államadósság?

Ezek fényében még fontosabbá vált a folyamatban lévő elszámolási vita az Eurostattal az Eximbank ügyében és egy esetleges átsorolás jócskán megdobja az adósságadatokat.

A magyar államháztartás számai rendszeresen átesnek felülvizsgálaton, a legtöbb esetben ezeknek nem jut kiemelt figyelem, mivel nem jelentősek összegben. Legutóbb idén szeptember végén történt ilyen revízió , mivel lezárult az Európai Unió statisztikai hivatalával folytatott tárgyalások újabb köre (de közben a GDP-adatok is változtak). Ennek következtében a magyar hatóságok a kormányzati szektorba sorolták a pénzügyigarancia-alapokat, ami rontotta a kormányzati szektor egyenlegét és adósságmutatóját megemelte.Bár a felülvizsgálat nem volt óriási összegű, mégis elegendő volt ahhoz, hogy néhány év esetében csökkentse az adósságpálya meredekségét. A lenti ábra piros és szürke vonalának meredekségéből jól látható, hogy a 2014-ről 2015-re megvalósult - amúgy is mérsékelt -(ugyanakkor a teljes kép nem lett rosszabb, mivel a megemelt GDP-számok az adósságrátára jótékony hatást fejtett ki).

A csillagok állása olyannyira szerencsétlen (a magyar hatóságok szempontjából), hogy a 2015-ös évben volt látványos az Eximbank külső forrásállományának növekedése, épp abban az évben, amikor a felülvizsgálat miatt eleve kisebb adósságcsökkenés ment végbe.Ebben az évben tehát utólag nem valósul meg a kormány áhított célja, az államadósság csökkenése.

Miről szól az elszámolási vita? Az Eurostat még 2014-ben, a rendszeresen esedékes látogatása alkalmával jelezte először, majd 2016-ban került ismét elő az Eximbank ügye. Az Európai Unió statisztikai hivatala azzal érvel, hogy az Eximbank kimeríti a foglyul ejtett pénzügyi intézmény fogalmát. Definíció szerint ide azok a pénzügyi vállalkozások sorolhatók, amelyek nem végeznek pénzügyi közvetítő tevékenységet és kiegészítő pénzügyi szolgáltatásokat sem nyújtanak. Emiatt szerintük a bank az államháztartás részét képezi. A foglyul ejtés alatt nem azt kell érteni, hogy az uniós statisztikusai az egyes hitelügyleteket kérnék számon az Eximbankon, hanem egészében a pénzintézet működését vizsgálják.



Mivel az Eurostat érvelésével nem értenek egyet a magyar statisztikai hatóságok (KSH, MNB) és a kormány sem (NGM), ezért áll fent a vita, melynek következtében az Eurostat a rendszeres adatközléseknél a magyar adatok esetében megjegyzik, hogy fenntartásokkal kezelik a magyar statisztikai adatsort. Az elszámolási vita a magyar fél kezdeményezésére eljutott a megfelelő fórumra, ahol a magyar állásponttal ellentétes döntés született, igaz



Aggódjunk?

Ezek után már csak az a kérdés, hogy amennyiben az Eximbank a kormányzati szektor részévé válik a statisztikában, akkor az mit okoz az adósságszabályok teljesítésében.Amennyiben végül a kormány beadja a derekát, és az Eximbankot a kormányzati szektorba sorolja, akkor az visszamenőlegesen írja át az adósságszámainkat. Ennek következtében nemcsak az adósságráta szintje tolódik feljebb, hanem a meredeksége is megváltozik,Az adatok visszamenőleges átírása azonban a hatályban lévő szabályok szempontjából nem releváns. Ha erre ex ante derül fény, akkor főhetett volna a kormány feje, így ex post azonban nincs következménye. A hazai államadósságra vonatkozó szabályokat (alaptörvény és adósságképlet) előrevetítve kell teljesíteni, így utólag már nem sérti ezeket a szabályokat az átírás.

és ez azért is fontos, mert a szabály megszegése esetén túlzottdeficit-eljárás indulhat az országgal szemben. A szabály értelmében egyik uniós tagállam adósságrátája sem haladhatja meg a GDP-arányos 60 százalékot, amennyiben viszont meghaladja ezt az értéket, akkor kielégítő mértékű csökkentés szükséges, melynek ütemét az ún. "egyhuszados" szabály határozza meg. Ez (leegyszerűsítve) kimondja: az adósságrátát évente átlagosan (három év átlagában) a 60 százalék feletti rész 1/20 részével kell csökkenteni. Az adósságváltozás átlagos ütemét a szabálynak való megfelelés ellenőrzése során három módon is kiszámítja az Európai Bizottság: először visszatekintve ellenőrzi a csökkenés mértékét, ha az nem megfelelő, akkor az előretekintő (adósság-előrejelzéséből kalkulált) pályát figyeli, ha pedig ezzel is gondok lennének, akkor ciklikusan is igazítja a csökkenés mértékét.

Részletes kifejtés ide kattintva . Forrás: Vade Mecum on the Stability and Growth Pact

A címben feltett kérdésre természetesen az a válasz, hogy az államadósság a fundamentális paraméterek alapján (költségvetési hiány, nominális GDP-növekedés) csökkentő pályán van. Ugyanakkor ennek a folyamatnak a törékenységére és bizonytalanságára világít rá, hogy néhány, múltat érintő revízió gyorsan marginálissá teheti az itt elért eredményeket. Ez is mutatja, hogy az ambiciózus adósságcsökkentési tervek valóra váltásához a mostaninál is jóval fegyelmezettebb költségvetési gazdálkodás szükséges.

A 2017-ben várható folyamatokról, az EU-s források speciális szerepéről és a kormány ebből fakadó mozgásteréről következő, külön cikkünkben foglalkozunk.

Számításaink szerint visszatekintve teljesülhet az idei évben az adósságszabály (elfogadva a kormány szeptemberi, EDP-jelentésben szereplő adósság- és GDP-várakozását), de ez persze nagyban függ attól, hogy az idei évben mekkora összeggel bővül az Eximbank mérlegfőösszege és külső adósságállománya (erre hivatalos adatok nincsenek). Ha azzal a feltételezéssel élünk, hogy stagnál 2017-ben a bank külső adósságállománya, akkor teljesítjük a visszamenőlegesen számolt 1/20-os szabályt. Számításaink azt mutatják, hogy legfeljebb 190 milliárd forintos idei külső forrásállomány-bővülésre van lehetőség az Eximnél, hogy ez a szabály teljesüljön (elfogadva az NGM idei legfrissebb várakozását az adósságra és GDP-re).Az előretekintő szabály esetében a Bizottság saját államadósság-prognózisát használja fel (a legfrissebb előrejelzés épp tegnap jelent meg , számításainkban ezt használtuk fel), ha azonban ezeket a számokat korrigáljuk az Eximbank számaival, akkor megint teljesülhet az 1/20-os szabály azzal a megkötéssel, hogy a bank külső adósságállománya a következő két évben nem száll el.A 2017-es államháztartási adatokat, többek között az államadósságot azonban nemcsak az Eximbank mérlege fogja meghatározni, hanem leginkább az uniós projektek költségvetése. Október végéig ugyanis a kormány itt 1700 milliárd forintot előlegezett meg a nyertesek számára, azonban ezzel szemben az EU-ból eddig 326 milliárd forint érkezett be az államkasszába.