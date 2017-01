Az állami cégeknél is sürgőssé vált a bérrendezés

Egymilliárd forintos bértömegnövelésre van szükség ahhoz, hogy a 17-18 ezer embert foglalkoztató egykori, vagyis a hét regionális közlekedési központban a törvényben rögzített mértékben megemeljék a legalacsonyabb fizetésű dolgozók keresetét - mondta a Világgazdaságnak Baranyai Zoltán, a Közúti Közlekedési Szakszervezet (KKSZ) elnöke.Ennél nagyobb mértékben nőnek abérköltségei, mivel a 38 ezer munkavállalóból mintegy 11 ezret érint a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése - tudta meg a lap a vasúttársaságtól. Kevésbé érintett a több mint 10 ezer embert foglalkoztató, ahol a decemberi felmérés szerint csak 300 munkavállaló fizetését kell megemelni, ami több tízmillió forinttal növeli a bértömeget.A Volán-cégeknél a helyzetet tovább rontja, hogy legalább 500 autóbuszvezető hiányzik. Nem sokkal jobb a helyzet a MÁV-nál se, a vasúttársaság is tartós és egyreküzd, ami hosszú távon veszélyeztetheti a közszolgáltatás minőségét és nem utolsósorban a következő években a vasút rendelkezésére álló, összesen ezermilliárd forintos uniós forrás hatékony felhasználását is.A Vasúti Dolgozók Szabad Szakszervezete (VDSzSz) minimum 10 százalékos emelést tart szükségesnek a legkisebb bérek feletti kategóriákban. Az érdekvédő egyébként optimista e tekintetben, mivel a vasútvállalat vezetősége még tavasszal egy hosszabb távra szóló bérfelzárkóztatási program bevezetését kezdeményezte, amely kiszámítható életpályamodellt biztosítana a vasutasok számára.Az állami cégek és a kormány között zajló bértárgyalások Karácsony előtt kezdődtek meg. Palkovics Imre, a Munkástanácsok elnöke ekkor azt mondta: szinte biztosra vehető, hogy kétszámjegyű lesz az átlagos fizetésemelés, és a cél a hosszú távú, többéves bérfelzárkóztatás.A szakszervezetek és a kormány képviselői a decemberi egyeztetésük során abban is egyetértettek, hogy az egyes vállalatcsoportok eltérő helyzetét is figyelembe vevővan szükség. A tárgyalások január 17-én folytatódnak.Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter egy novemberi Kormányinfón arról beszélt, hogy az állami háttérintézmények után 2017-ben az állami cégek tevékenységeinek racionalizálását végzi el a kormány, beleértve a MÁV-ot és a Volánt is.