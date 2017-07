Magyarország helyett inkább Csehországba mennek az ukránok dolgozni

A legtöbb külföldi Ukrajnából és Szlovákiából érkezett Csehországba, 110 ezer, illetve 107 ezer, ez a külföldiek 22-22 százalékát teszi ki.

Hiába a könnyítések, Magyarországra egyelőre nem nagyon jönnek

A Cseh Statisztikai Hivatal kimutatása szerint 2017 márciusában 503 ezer külföldi állampolgár élt hosszú lejáratú tartózkodási engedéllyel Csehországban. Tíz éve, 2007-ben ez a szám 394 ezer volt. Csehországnak 10,5 millió lakosa van, és az országban élő külföldiek a lakosság 5 százalékát teszik ki. Prágában ez az arány elérte a 20 százalékot.A vietnamiak száma 58 ezer, azaz 17 százalék, míg az oroszoké 35 ezer, azaz 7 százalék. Míg az ukránok és a szlovákok száma az utóbbi három évben lényegesen nem változott, az utóbbi időben gyorsan emelkedik a bolgár és a román bevándorlók száma. Idén márciusban számuk meghaladta a 12 ezret, illetve a 10 ezret.Emelkedik a magyar állampolgárok száma is: idén márciusban már több mint 4100 magyar élt tartósan Csehországban, míg három éve még csak 3100.A cseh cégek támogatják a kelet-európaiak bevándorlását, mert segít enyhíteni az egyre inkább megmutatkozó munkaerőhiányt, és társadalmi integrációjukkal nincsenek gondok. A cseh ipari kamara több ízben is felszólította a kormányt, hogy gyorsítsa fel és tegye könnyebbé a kelet-európai külföldiek csehországi munkavállalását. A cseh szakszervezetek viszont ellenzik a külföldiek nagyobb arányú beengedését. Egyebek között azzal érvelnek, hogy a cégek kihasználják őket, mert a külföldiek átlagkeresete alacsonyabb, mint a cseh állampolgároké.Az egyre szélesebb körben tapasztalható munkaerőhiány enyhítése céljából június óta a szomszédos országokból érkező, nem uniós állampolgárok, vagyis az ukránok és a szerbek a kijelölt hiányszakmákban 90 napig munkavállalási engedély nélkül dolgozhatnak Magyarországon.Csakhogy egyelőre hiába a könnyítések. Lázár János a legutóbbi Kormányinfón arról számolt be, hogy tudomása szerint Ukrajnából, a Kárpátokon túli területekről érkeztek eddig vendégmunkások Magyarországra, ám csak 3-7 ezer emberről van szó.