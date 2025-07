Nagy árat fizetünk a kiköltekezésért: már látszik a csúnya elcsúszás

Már hallgatható a Portfolio Checklist hétfői adása. A műsor első részében a költségvetés helyzetéről volt szó, hiszen mostanra egyértelműen konszenzusos vélekedés lett az elemzők körében, hogy a kormány nemcsak az idei, de a jövő évi hiánycélt is elvéti, sőt, jövőre akár még emelkedhet is a deficit az idei növekvő hiánycél után is. A témában itt volt velünk Csiki Gergely a Portfolio lapigazgatója, makrogazdasági elemző. A műsor második felében Nagy Viktorral a Portfolio vezető részvénypiaci elemzőjével áttekintettük, hogy teljesítettek az első fél évben a különböző piacok és mi történhet most az eddig gyengélkedő amerikai részvényekkel.