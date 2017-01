Már a gimnáziumokban keresik a jövő határvadászait

A toborzási nehézségek miatt juthatott vélhetően a rendőrség eszébe, hogy a rendőrőrsökön, pályaudvarokon, áruházakban, könyvtárakban, illetve sípályán történő népszerűsítés után a toborozó csoport a középfokú, gimnáziumi tanulmányaikat folytató, pályaválasztás előtt álló diákok körében villantsa fel a határvadász-képzést, mint előttük álló perspektívát.

a jelentkezők 8-9 százaléka diplomás.

A határvadász-toborzó csoport január 16-án Gödöllőn, a Református Líceumban és a Török Ignác Gimnáziumban várta azokat, akik a határvadász-képzés iránt érdeklődtek.A toborzó csoport tagjai felvilágosítást adtak a jelentkezés és a képzés feltételeiről. Többen jelentkezési egységcsomagot is vittek magukkal.A közlemény szerint a csoport a következő időszakban a megye több pontján - többek között más középiskolákban és rendőrőrsökön megrendezett nyílt napokon és városi rendezvényeken - várja majd az érdeklődőket.A rendőrség szeptember 1-je óta toboroz határvadászokat, a cél egy 3000 fős állomány feltöltése. A Magyar Nemzet novemberben számolt be arról, hogy döcögősen halad a felvétel. Az első két és fél hónapban a 7318 érdeklődő közül 2238-an jelentkeztek csak, azonban a jelentkezőknek is csak a 70 százaléka, 1604 fő bizonyult alkalmasnak a felvételi eljárás után, amelyen számos fizikai, pszichikai és egészségügyi kritériumnak meg kell felelni.Múlt héten Pozsgai Zsolt, az országos rendőrfőkapitány személyügyi helyettese arról számolt be, hogy jelenleg 1017 határvadász-jelölt folytatja tanulmányait. Elárulta azt is, hogy