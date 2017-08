Nem hátrál a BKK: marad a tisztességtelen mértékű pótdíj

Amint mi is beszámoltunk róla: tisztességtelen mértékűnek mondta ki a minap egy bíróság azt, hogy a menetjegyhez képest 92-szeres (32 ezer forintos) pótdíjat követelt egy érvényes jegy- és bérlet nélkül utazótól.A BKK szerint egy bírói ítélet még nem tekinthető konzekvens bírói gyakorlatnak, valamint jogi kötelezettséget sem ró a közlekedési cégre. Ezért nem tervezik, hogy a pótdíj mértékének a megváltoztatására javaslatot tegyenek a fővárosi önkormányzatnak. Ezzel együtt a BKK folyamatosan nyomon követi a folyamatban lévő polgári peres eljárások tapasztalatait. És ha "a bíróságok építő jellegű kritikát fogalmaznak meg határozataikban", ahogy írták, akkor a cég "természetesen megvizsgálja az intézkedés lehetőségét" - fogalmaztak a lapnak, amelyben az ombudsman korábbi álláspontjára is hivatkoznak.A BKK szerint a menetdíjak és pótdíjak megállapítása a jelenlegi jogi környezetnek megfelelően zajlik, amelyről az utasokat jogszabályi határidőn belül tájékoztatják. Fontos a cég szerint, hogy az alperes utas érvényes jegy és bérlet nélkül utazott, "a pótdíj helyszíni megfizetésétől elzárkózott", valamint a 30 naptári napon belül megfizethető pótdíj összegét sem fizette meg. A BKK minden esetben fizetési felszólítást küld a nem teljesítő, pótdíjazott utasoknak, így történt ez jelen esetben is. Az utas erre a felszólításra sem reagált.