Megvan, mennyi pénzt kapnak pluszban a nyugdíjasok

Másfelől a nyugdíjprémium kifizetése alacsonyabb lehet a költségvetésben előirányzott 24 milliárd forintnál - kalkulálnak.

Az MNB szakértői emlékeztetnek arra, hogy a kormány eredetileg a költségvetési törvényben 0,9%-os nyugdíjemelést tervezett, majd 1,6%-os emelésre került sor a módosított inflációs várakozás miatt, és erre 50 milliárd forinttal többet be is tervezett a kormány.A május havi inflációs tényadat azonban még ennél is magasabb volt, továbbá az MNB júniusi inflációs jelentésének prognózisa szerint 2,4 százalékos lehet az éves fogyasztói-árváltozás. Ezértválhat szükségessé az év végén (az 1,6%-os emelés és a 2,4%-os várható infláció közötti különbözet - a szerk.), amely 25 milliárd forintos többletkiadást eredményezhet a költségvetésben - mutatnak rá az MNB elemzői.A GDP növekedési üteme a költségvetésben rögzített 4,1 százalékkal szemben az MNB várakozásai szerint 3,6 százalék lehet 2017-ben, így az ahhoz kötött