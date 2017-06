Rekordon a piaci félelem, aranyba menekülnek a nagy nyugdíjalapok

Az állami nyugdíjprogramok és vagyonalapok aranytartalékáról szóló friss elemzés szerint tavaly 377 tonnával nőtt a tartalék, főleg a Donald Trump megválasztása és a Brexitről szóló népszavazás okozta geopolitikai kockázatok miatt. Az állami befektetők profitáltak a tavalyi két fontos eseményt követő árfolyam emelkedésből az aranynál, igaz, az év utolsó heteiben már csökkent a menekülő befektetés árfolyama.A tanulmány szerint az orosz, a kínai és a kazah jegybank volt a legnagyobb aranybefektető tavaly, és lehet, hogy idén is nagy keresletet lehet majd látni az arany iránt, miután a megkérdezett jegybankok, állami nyugdíjalapok és vagyonalapok a következő 12 hónap legnagyobb kockázatának is a geopolitikai bizonytalanságot jelölték meg az elemzésben.Tavaly az állami hátterű befektetők által kezelt vagyon 1,3%-kal nőtt globális szinten, főként a nyugdíjalapok jó hozamainak köszönhetően. Európában még nagyobb, 2-3%-os vagyongyarapodást lehetett mérni. AZ állami befektetők között továbbra is a People's Bank of China a legnagyobb 3 ezer milliárd dolláros kezelt vagyonnal, ezt követi a japán állami nyugdíjalap. Az állami vagyonalapok közül továbbra is a norvégok alapja vezeti a listát.