Szokatlan helyről kapott levelet Orbán Viktor

kiegészítő nyugdíjemelés végrehajtása iránti kérelmet terjesztett elő Orbán Viktor miniszterelnök úrnak írott levelében 2017. március 8-án.

arra kéri a miniszterelnököt, hogy ne 2017 év végi (törvényileg novemberi) korrekcióként, hanem mielőbb, már május hónapban további 1,3% -os mértékű nyugdíjemelést hajtson végre, 2017. január 1-től visszamenőleg.

a bírósághoz is fordulhatnak.

Az érdekképviselet levelének kiküldése érdekes az előzmények fényében. A nyugdíjasok ugyanis már januártól részesülnek az eredetinél magasabb nyugdíjemelésben. A törvény pedig azt mondja ki, hogy ha az éves várható infláció magasabb a törvényben rögzített prognózisnál, akkor novemberben kell kiegészítést adni az arra jogosultaknak. Vagyis a kormány az év végi nyugdíjkiegészítéssel is betartja a törvényeket. A parlamenti választások közeledtével pedig szinte biztosra vehető, hogy az év végén lesznek olyan kormányzati intézkedések, amelyek kedvezni fognak a nyugdíjasoknak. Valószínűnek tűnik a pótlólagos nyugdíjemelés, de az egyszeri prémium is, ez utóbbi a magasabb gazdasági növekedésnek köszönhetően.

A parlamentben is előkerült a téma

A Nyugdíjasok Országos Képviselete most jelentette be, hogy"A nagyszámú nyugdíjast képviselő szervezet örvendetesnek tartja az országos átlagbér növekedését. Ezzel szemben nem fogadja el, hogy az időskorúak jelentős rétege a 2017. január 1-i nyugdíjemelés ellenére is a létminimum szintjén él" - érvelnek.Azt róják fel a kormánynak, hogy meglódult az árak emelkedése februárban. Két hete derült ki a KSH közléséből, hogy februárban 2,9% volt az egy évre viszatekintő drágulás üteme Magyarországon, ami még az elemzői várakozásokat is meghaladta."A rezsicsökkentés ellenére a nyugdíjas fogyasztói kosár, a napi élelmiszerek, gyógyszerek, stb. ára jobban emelkedett a hivatalos ár-indexváltozásnál" - mutat rá a NYOK.Az érdekképviselet azt elismeri és tisztában van azzal, hogy novemberben a várható áremelkedéshez igazodó pótlólagos nyugdíjemelést is kaphatnak a nyugdíjasok (a kormány tavaly decemberben az utolsó pillanatban emelte meg a 2017-es nyugdíjemelés mértékét az eredeti 0,9%-ról 1,6%-ra), azonbanArra hivatkozik a NYOK, hogy a Társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény kimondja , hogy a kormány a tényleges, illetőleg a várható makrogazdasági folyamatok és adatok ismeretében a szükséges feltételek megléte esetén további kiegészítő intézkedéseket tehet.A képviselet tájékoztatásából az is kiderül, hogy rendkívül komolyan gondolják kérésüket. Ha ugyanis az általuk kezdeményezett egyeztetés nem vezet eredményre, akkorMár tavaly decemberben a 0,9%-os eredeti nyugdíjemelés hallatán azt pedzegették a nyugdíjas szervezetek, hogy a bírósághoz fordulnak, mert a kormány nem tartja be a törvényt. Az ATV-ben azzal érveltek , hogy a kormány nem tartja magát az inflációkövető nyugdíjemelés rendszeréhez.A parlament hétfői ülésén is szóba hozták a szocialista képviselők a nyugdíjemelés mértékét. Horváth Imre (MSZP) kevesellte az 1,6 százalékos nyugdíjemelést. étvári Bence, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) parlamenti államtitkára erre úgy reagált, hogy a mostani kormány lehetővé tette a nők 40 év munka utáni nyugdíját és vállalta, hogy a nyugdíjasok az infláció mértékétől függetlenül nem járhatnak rosszul. Jelezte azt is, hogy a rezsicsökkentés 88-116 ezer forintot hagy a háztartásoknál.