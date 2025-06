Újabb lendületet kapott az év egyik legjobb befektetése - Még mindig nem késő beszállni?

Mondhatni villámgyorsan kiárazódtak az év első hónapjaiban a gyors ukrajnai béke lehetőségei a piacokról, ezzel párhuzamosan pedig egyre nagyobb hangsúlyt kezdett kapni a fegyverkezés Európában, melynek hatására villámgyorsan az év egyik legjobb befektetésévé váltak a hadiipari részvények, legalábbis Európában. Az elmúlt hetekben már láthattunk egy kisebb korrekciót, az izareli-iráni konfliktus hatására azonban ismét fókuszba kerültek az iparág szereplői, mivel Irán kezdetleges békeszándéka ellenére eszkalációtól tartanak a piaci szereplők. Éppen ezért megnéztük, hogy most hol és melyik részvényekben lehetnek most a legjobb lehetőségek.

Ismét főszerepbe került a fegyverkezés és a globális hadiipar, miután múlt hét péntekre virradóan Izrael megtámadta Iránt.

A világ vezetői, köztük az Európai Unió, Oroszország és az Egyesült Államok is a helyzet gyors eszkalációjától tartanak, és figyelmeztetnek a konfliktus további terjedésének veszélyére. Donald Trump pedig már azt is kijelentette, hogy az Egyesült Államok fontolóra venné Irán föld alatti Fordo nukleáris létesítményének megtámadását, ha ez szükségessé válna Teherán atomfegyverhez jutásának megakadályozásában

Irán eközben pedig már azzal fenyegetőzik, hogy kiléphet az atomsorompó-szerződésből (NPT), hivatalosan is zöld utat adva ezzel a nukleáris fegyverek fejlesztésének. Valamint a Hormuzi-szoros lezárásával, amelyet ugyan eddig még egyszer sem léptek meg a korábbi fenyegetések során, de ha most valóban így tesznek, annak nagyon jelentős hatásai lehetnek a világgazdaságra, illetve a befektetéseinkre nézve is. Irán ugyanakkor már jelezte, hogy nyitottak tárgyalni a békéről: