Orbán: Baj van a birodalomban

"Baj van a birodalomban" - utalt ezzel Orbán Viktor az Európai Unióban lévő feszültségekre, amelyek részben amiatt vannak, hogy egyesek az integráció mélyítését szorgalmazzák, míg mások inkább a jelenlegi helyzet megőrzése, legfeljebb a kétsebességes EU modelljét támogatnák. A kormányfő szerint a bajnak vannak jelei, "érzékeljük ezeket" és ennek kapcsán emlegette fel a tavalyi brit népszavazást (Brexit), illetve a váratlan eredményt hozó amerikai elnökválasztást. Úgy fogalmazott, hogy "az elmúlt években a nemzetek újra fellázadtak" többek között a "brüsszeli bürokraták", liberális felfogás és a "nemzetközi tőke álszent szövetsége ellen".Meglátása szerint "ma ismét 48-as szelek fújnak Európában", de "most még van lehetőség" arra, hogy forradalom nélkül "az európai birodalmat mélyen, de rendezett keretek között át lehet rendezni". Ehhez szerinte "egyenes beszédre, a jövő nyílt megvitatására van szükség".

Budapest, 2017. március 15. Orbán Viktor miniszterelnök beszédet mond az 1848-49-es forradalom és szabadságharc 169. évfordulója alkalmából rendezett állami ünnepségen a Magyar Nemzeti Múzeum előtt 2017. március 15-én. MTI Fotó: Kovács Tamás

Orbán az M1 közvetítésében végig hallható sípszóra utalva kitért arra, hogy "erre mondhatnánk, hogy bolond lyukból bolond szél fúj", de arra intette hallgatóságát, hogy ne tegyék, hanem őrizzék meg az ünnep méltóságát. A kormányzati felelősségre utalva pedig hozzátette: "nekünk a nemzetépítés horizontján kell helyt állnunk".Orbán beszédében többször is hangsúlyozta, hogy ádáz harcot kell vívni a nemzet, a magyarság megmaradásáért többek között Brüsszellel és a nemzeti pénztőkével. "Függetlenségünk és nemzeti önállóságunk megtartása érdekében meg kel vívni a csatákat", "Brüsszelt meg kell állítani, a határainkat meg kell védeni és a betelepítést meg kell akadályozni, a külföldi pénzből kitartott hálózatot átláthatóvá kell tenni".A kormányfő az Európai Unóban zajló adóalap egységesítési, illetve energiaár-szabályozási folyamatokra, illetve az ausztriai szociális juttatások lefaragásával kapcsolatos vitára is utalva kijelentette: "az adók, a bérek és a rezsi szabályozásának a jogát itthon kell tartani, ebben csak magunkra számíthatunk, ezért a kormányzati felelősséget a nemzeti erők kezében kell tartani" - utalva ezzel a 2018-as választások tétjére is.