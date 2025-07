Bemondták a profik: ez a 2 részvény most nagyot nyerhet

Rengeteg az izgalom az amerikai tőzsdéken, a vámháborús sokkot gyorsan kiheverték a piacok és nagy ralit láthattunk az utóbbi hetekben. De a vám-vonaton nincsen fék: Donald Trump máris bejelentett egy olyan intézkedést, ami a gazdasági egészség mutatójaként ismert eszköz árát az égbe repítette. A Bank of America elemzői meg is tették tétjeiket és elmondták, hogy szerintük mely részvényeket kell venni most, kik nyerhetnek nagyot a kialakult helyzeten.