Orbán: Engedélyt kaptunk a legmagasabb világi helyről

Az egy hatalmi központú világ több erőközpontúvá válik, aminek szükségszerű következménye, hogy nincs róla közmegegyezés.

Ez balgaság: ami van, az lehetséges.

Engedélyt kaptunk a legmagasabb világi helyről, hogy nekünk is szabad magunkat az első helyre tenni. Nagy dolog ez, nagy szabadság, nagy ajándék.

Minden nemzetnek joga van ahhoz, hogy saját magát tegye az első helyre. A multilaterlizmus vége van, és a biltilateralizmus, vagyis a kétoldali megállapodások korszaka köszöntött be. Ezzel igazolhatóvá válik, hogy döntések meghozatalakor a nemzet érdekét kell előtérbe helyezni.

Ezért az új központok felemelkedését üdvözölni kell, nem veszélyként értékelni.

Először is ott egy növekedési válság: Európa fuldoklik az adósságban, a növekedés csigalassúságú.

Másodszor egy demográfiai válság is sújtja nem csak Magyarországot, hanem az egész kontinenst, vagy ahogy ő fogalmazott: "a mi házunk is ég.". Az a nemzet, ami magát nem képes újratermelni, az lemond a jövőhöz fűződő jogáról. Nem lehet "ravaszkodásokkal" elfedni, ezzel ugyanis a nemzeti identitás feladása elkerülhetetlenné válik. Európának és Magyarországnak erre megoldást kell találni.

Emellett részben a menekültválsággal összefüggésben közbiztonsági válsághelyzet állt elő, ugyanis "sok százezren élnek itt, akikről semmit sem tudunk".

Végezetül pedig adott egy külpolitikai válság is. Orbán szerint őszintén ki kellene mondani, hogy mi európaiak nem tudjuk megvédeni magunkat külső segítség nélkül, pedig erre nagy szükség van, ha meghatározó szereplők kívánunk maradni a világszínpadon. A közös európai védelmi szövetség kialakítása épp ezért kulcsfontosságú.

A kontinens egyre gyengébb, globálisból regionális szereplővé degradálódott. Hogy történhetett ez meg?

Nincs európai nép, csak európai népek.

Kína felemelkedése egy pszichológiai problémára hívja fel a figyelmünket Európában. Ahelyett, hogy tanulnánk, megmagyarázzuk, hogy miért nincs az, ami Kínában. Magyarország azok közé tartozik, akik felismerik, hogy egy globális paradigmaváltás küszöbén vagyunk, amit sokan még mindig nem akarnak beismerni.Ennek a váltásnak most is - mint korábban mindig - szükségszerű eleme, hogy régi rend híveinek vitát kell folytatni az új rend híveivel. A fő kérdés, hogy hogyan értelmezzük a jelenlegi politikai helyzetet. A régi paradigma hívei folyamatosan azt próbálják elhitetni, hogy nem lehet olyan változásokat előidézni, amit pédául a múlt héten beiktatott Donald Trump akar.Orbán szerint egy kulcsmondatot kaptunk a múlt héten az új amerikai elnök beszédéből.Ha megértjük Trump szavait, akkor világos, mi a küszöbön lévő óriási változása alapvető üzenete:-fogalmazott Orbán.Az egy pólus - több pólus szükségszerűen magával hozza, hogy több modell lesz a világban, ezért nyílik ki a tér a kétoldali megállapodások előtt, mert azokat könnyebb összehangolni, mint a nagy nemzetközi megállapodásokat. A több pólusú világrend miatt nincs olyan mindenkire ráhúzható gazdaságpolitika, ami mindenkit sikeressé tehet. A miniszterelnök szerint ma azt tartja fenn a növekedést a világban, hogy léteznek különböző modellek.Európára áttérve a miniszterelnök elmondta, hogy a kontinens olyan állapotban van most, hogy korábbi önmagához képest alig lehet ráismerni. Négy súlyos válsággal küzd, ami mind gyengíti hatalmi pozícióját:- teszi fel a kérdést Orbán.Európa nagy célokat tűzött ki maga elé, de ezeket nem tudta megvalósítani. Saját európai védelmi politika, európai-ázsiai gazdaság térség, szorosabb integráció: ezek a konkrét célok nem teljesültek. Orbán szerint Brüsszel egy utópia rabja lett, a "Nemzeteket Feletti Európa rabja.Épp ezért nem lehet felépíteni rá egy egységes európai intézményrendszert, más megoldásra van szükség. Európa akkor volt erős, amikor több erőközpont volt a kontinensen, Brüsszel viszont most ezzel ellentétes folyamatokat erőltet, centralizálni akar.Orbán szerint a kontinens versenyképessé tételéhez először is el kell ereszteni a föderalizmus illúzióját. Szakadék széléig mentünk, a világ 5. legnagyobb gazdasága már kilépett. Több pólusú Európára van szükség, a Visegrádi-országok pontosan egy ilyen központtá kívánnak válni.Elkerülhetetlenek az új típusú együttműködések, többek között az USA-val is, a TTIP helyett másra van szükség. Továbbá kössünk megállapodásokat Kínával, illetve élénkítsük orosz kapcsolatainkat.Végezetül a versenyképesség növelése érdekében nagyobb hangsúlyt kell innovációra fordítani. Bár Magyarország előkelő helyen áll ebben a tekintetben, további erőfeszítéseket kell tenni.