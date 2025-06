Itt a fontos dilemma, ami meghatározhatja az autózás jövőjét

Az utóbbi időszakban Európában és az Egyesült Államokban is lassult a villanyautó-beruházások növekedési üteme, de a beruházások a korábbiakhoz viszonyítva továbbra is magasak, a vállalatok pedig továbbra is új bejelentéseket tesznek. A kilátások Európa számára jóval stabilabbnak tűnnek, míg az Egyesült Államokban a Trump-adminisztráció intézkedései miatt az iparág jövője bizonytalan - állapítja meg elemzésében a Bruegel nevű agytröszt, amely szerint a megfizethető árú elektromos járművek korlátozott száma miatt sok európai és amerikai fogyasztó továbbra is a hagyományos meghajtású járműveket választja.