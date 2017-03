Tényleg elfogy Magyarország adóssága?

Egy kis fogalommagyarázat

Ez tényleg külső. A külső adósságban csak azok a hiteltartozások szerepelnek, amelyek egy Magyarországon kívüli szereplővel szemben állnak fenn. Ha például az állam kibocsát egy lakossági állampapírt, az két belföldi szereplő hitelügylete, a külső adósságot nem érinti.

A külső adósságban csak azok a hiteltartozások szerepelnek, amelyek egy Magyarországon kívüli szereplővel szemben állnak fenn. Ha például az állam kibocsát egy lakossági állampapírt, az két belföldi szereplő hitelügylete, a külső adósságot nem érinti. Ez nem az államadósság. A külső adósság az ország minden gazdasági szereplőjének adósságát jelenti. Vagyis a vállalatok, bankok, lakosság és az állam hiteltartozásai egyaránt benne vannak.

A külső adósság az ország minden gazdasági szereplőjének adósságát jelenti. Vagyis a vállalatok, bankok, lakosság és az állam hiteltartozásai egyaránt benne vannak. Mindegy, hogy forint vagy deviza. Teljesen mindegy, hogy a hitelt milyen devizában nyújtják. A külföldiek hitelezhetik forintban is a magyar gazdaság valamelyik szereplőjét, ami ugyanúgy a külső adósság része. És ennek megfelelően nem része a külső adósságnak, ha a magyarok egymás között devizában hiteleznek. Az eddigi három pont alapján például megfogalmazhatjuk, hogy egy másik ismert hitelmutatónak, a 70% körüli GDP-arányos államadósságnak csak az a része számít bele a külső adósságba, ami a külföldiek felé áll fent. Ugyanakkor az teljesen mindegy, hogy ezek a külföldiek forintban jegyzett állampapírt vettek a hazai piacon, vagy devizakötvényt. Bár az állam külső adóssága nagy részét teszi ki az ország teljes külső adósságának, de messze nem a teljeset. A magyar gazdaság többi szereplőjének hitelei nagyjából a külső adósság 60%-át adják ki.

Teljesen mindegy, hogy a hitelt milyen devizában nyújtják. A külföldiek hitelezhetik forintban is a magyar gazdaság valamelyik szereplőjét, ami ugyanúgy a külső adósság része. És ennek megfelelően nem része a külső adósságnak, ha a magyarok egymás között devizában hiteleznek. Az eddigi három pont alapján például megfogalmazhatjuk, hogy egy másik ismert hitelmutatónak, a 70% körüli GDP-arányos államadósságnak csak az a része számít bele a külső adósságba, ami a külföldiek felé áll fent. Ugyanakkor az teljesen mindegy, hogy ezek a külföldiek forintban jegyzett állampapírt vettek a hazai piacon, vagy devizakötvényt. Bár az állam külső adóssága nagy részét teszi ki az ország teljes külső adósságának, de messze nem a teljeset. A magyar gazdaság többi szereplőjének hitelei nagyjából a külső adósság 60%-át adják ki. Nettó és bruttó. Nem csak a magyarok adósodnak el a külföldiek felé, hanem a külföldieknek is nyújthat hitelt egy magyar gazdasági szereplő. Ha a kétirányú hitelviszonyokat (a "bruttó szárakat") szembeállítjuk egymással, akkor nettó adósságmutatót kapunk. A legnagyobb hazai hitelező a Magyar Nemzeti Bank, ami a devizatartalékot (tipikusan) állampapírba fektetve külföldi államokat finanszíroz. (A devizatartalék kérdésköre messzebbre vezet, ezért itt csak annyit jegyzünk meg, hogy éppen a külső adósság jelenléte miatt fontos, hogy legyen. Ezzel a vagyonelemmel pedig fegyelmezett, alacsony kockázatú gazdálkodás indokolt, innen jön, hogy főként stabil, fejlett államok hitelpapírjaiba fekteti a jegybank.)

De mire jó ez?

Először is tisztázzuk, miről beszélünk, ugyanis a különféle adósságmutatókba könnyen belezavarodhatnak azok, akik amúgy nem ezzel foglalkoznak éjjel-nappal.Vagyis amikor arról beszélünk, hogy az ország nettó külső adóssága gyors ütemben mérséklődik, akkor azt mondjuk, hogy Magyarország összes gazdasági szereplőjének külfölddel szembeni együttes (forintban és devizában egyaránt megjelenő) hitelpozíciója a hitelnyújtások és hitelfelvételek együttes hatásának következtében csökken.-mutató fontos sérülékenységi jelzőszám. Egy külső vagy belső sokk hatására a külföldi hitelezők elfordulhatnak az országtól, ami egyre drágább finanszírozást, rosszabb esetben refinanszírozási nehézséget okozhat. Minél nagyobb ez az adósságállomány, annál ingatagabb lehet a pénzügyi stabilitás. Például a hitelminősítők Magyarországgal szembeni óvatosságának a közelmúltban az egyik oka a nemzetgazdaság magas külső adóssága volt. A végül csak bekövetkező felminősítések alkalmából pedig az indoklás egyik központi eleme ennek a mutatónak a mérséklődése volt: a 150% feletti GDP-arányos mutató 2016 végére 100% alá csökkent.

Kiemelt figyelem vetül a rövid lejáratú (egy éven belül lejáró) adósságelemekre, hiszen egy piaci krízis esetén ennek refinanszírozása ütközne nehézségekbe először, illetve ennek megmozdulása hatna a devizaárfolyamra. A rövid adósság mértéke (például a devizatartalékhoz viszonyítva) szintén hitelminősítői döntések megalapozója.

Érdemes megjegyezni, hogy a külső adósságnak a részét képezi a követlen tőkebefektetésekhez (FDI) kapcsolódó hitel is. Ez azonban egészen más típusú hitel, mint például az államadósság, hiszen egy leányvállalat esetleges fizetési gondjai aligha jelentenek stabilitási kockázatot (csődveszélyt), ha a hitelnyújtó az anyavállalat. Éppen ezért ezt az elemet gyakran ki is szokták hagyni az adósságmutatóból - így számolva 2016 végére 70% alá süllyedt a GDP-arányos külső adósságunk.

Jöjjön a lényeg!

szintén lehet fenntarthatósági vizsgálatokra használni, de most egy másik közgazdasági értelmezésre hívjuk fel a figyelmet. A nettó külső adósságpozíció tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy a gazdaságban képződő megtakarításokhoz képest mennyivel több vagy kevesebb hitelforrás pörög a gazdaságban. Amennyiben egy ország nettó hitelezői pozícióban van, az azt jelenti, hogy a gazdaságban termelődő jövedelem egy részével az ország a külföldi szereplőket hitelezi.Sérülékenységi szempontból biztosan, hiszen a kisebb külföldi kitettség nagyobb sokktűrő képességet jelent. Ugyanakkor a meredek csökkenés mást is mutat. Ha a következő három évben folytatódna a trend, nettó értelemben Magyarország a külföld hitelezőjévé válna, ami ugyan nem lenne egyedülálló a térségben, de mégis furcsa egy felzárkózó gazdaságtól. Elvégre egy magas potenciális növekedésű ország megtakarításai itthon is találhatnának megtérülő projekteket, nem feltétlenül kellene a külföldet hitelezni. Így aztán a túlzottan gyors hitelleépülés felveti azt a kérdést, hogy vajon nincs-e növekedési áldozata.Ha a nettó adósság térségbeli helyzetét figyeljük, akkor láthatjuk, hogy a magyar az alacsonyabbak közé tartozik. A nettó hitelnyújtó pozícióban csak az árfolyam védelmében óriási devizatartalékot felhalmozó Csehország, illetve a rendkívül alacsony államadóssággal rendelkező Észtország található.

Kérdés, hogy az adósság szintjének és a leépítés ütemének mi az az egészséges mértéke. Erre nincs egyértelmű válasz, hiszen láthattuk, hogy a nettó külső adósság függ az országonként nagyon különböző államadósságtól, vagy éppen a devizatartalék mértékétől. Magyarország államadóssága a térségben magasnak számít, így aztán a nettó külső adósság alacsony szintje arra utal, hogy gazdaság többi szereplője a többi régiós országgal összevetve (legalábbis nettó értelemben) nem mondható eladósodottnak.A külső adósság függ a gazdaság tőkeigényétől, tőkevonzó képességétől is. Ha egy ország jó befektetési terep, akkor törvényszerűen a hiteljellegű források is könnyebben megtalálják, hiszen a belső megtakarításokból nehezebb fedezni a beruházási igényt. Tőkéből azonban sokféle van. A közvetlen tőkebefektetések és az európai uniós támogatások makrogazdasági szinten részben kiváltói lehetnek a hitelezésnek. Ugyanakkor ha megnézzük a magánberuházások stagnáló trendjét, illetve a nemzetgazdaság 18% alatti beruházási rátáját, elég egyértelműnek látszik, hogy a vállalati forrásbevonás (akár hitelből, akár más formában) nem lehet igazán acélos.

A kilátásokról

A fentiek fényében akár azt is mondhatnánk, hogy a nettó adósság meredek süllyedése túlzónak tűnik, hiszen részben a növekedést szolgáló hitelezés gyengeségéből fakad. Ugyanakkor a bruttó adósság régiós összevetésben még mindig magas, és stabilitási szempontból a további csökkenés lenne szükséges.Azt is fontos leszögezni, hogy a hitelezési, eladósodási trendek a gazdasági folyamatok tükrei, vagyis nem önmagukban értelmezendők, hanem azokkal a kiváltó okokkal együtt, melyek befolyásolják.A fentiek alapján az a recept tűnik jónak, ha a magyar gazdaság külső eladósodottsága a jelenleginél lassabb ütemben csökkenne, mégpedig olyan szerkezetben, hogy az államadósság (akár az elmúlt években mutatottnál gyorsabb) mérséklődését részben ellensúlyozná a magánszektor élénkülését szolgáló hitelezés felfutása. (Természetesen mindez csak akkor érvényes, ha felzárkózó pályával, tartósan magas gazdasági növekedéssel számolunk - ez egyelőre inkább csak két évre előretekintve tűnik biztosítottnak.)Rövid távon több olyan tényezőt láthatunk, ami arra utal, hogy lassulhat a nettó külső adósság csökkenése. A folyó fizetési mérleg óriási többlete a belső felhasználás emelkedése miatt várhatóan elkezd csökkenni, ami a finanszírozási oldalt is érinti, ezen belül pedig az adóssággeneráló elemeket. A rövid lejáratú adósság csökkenésével párhuzamosan az ország devizatartalék-igénye is mérséklődik. Ahogy a jegybank csökkenti a tartalékot, a nettó külső adósság emelkedik, hiszen az ország kevésbé fogja hitelezni a külföldet.Vagyis nem törvényszerű, hogy a következő években is ilyen rohamos nettó adósságcsökkentést látunk majd. Ugyanakkor ahhoz, hogy a nettó külső adósság ne forduljon a negatív tartományba, jelentős változásoknak kell bekövetkezni a hitelezési folyamatokban. Van rá néhány év, hogy ez bekövetkezzen.Mint láthattunk, a legtöbb közgazdasági jelenséghez hasonlóan a külső adósság megítélésének is két oldala van. A gazdaság egyensúlyi folyamatai szempontjából a bruttó adósság további mérséklődése hasznos, ám növekedési szempontból egyáltalán nem mindegy, hogy ez milyen tempóban és szerkezetben történik.