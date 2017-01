Valami nagyon furcsán működik a magyar építőiparban

2016 eleje óta nagyot emelkedett az építőipari termelés, ám őszre alábbhagyott az ágazat lendülete. Olyannyira, hogy most már egy erősebb decemberi szám sem lesz elegendő ahhoz, hogy a negyedévi GDP-növekedésre felhúzó hatást gyakoroljon. Ahogy már a múlt havi adatok értékelésekor is jeleztük , az ágazat emelkedő trendjébe ugyan belefér egy-egy cikcakk, ám ez azt is jelenti, hogy a növekedés trendje nem olyan meredek, mint ahogy azt korábban látni lehetett.

Úgy tűnik, hogy az elmúlt hónapokban sem az épületek, sem az egyéb építmények körében nem volt emelkedés, az adatok leginkább arra utalnak, hogy az ágazat lendületét a jövőben megint az uniós források felfutása fogja meghatározni, és megvan az a kockázat, hogy a magánszektor hozzájárulása nem fog úgy élénkülni, mint ahogy vártuk. Mindenesetre érdekes lesz látni, hogy a következő hónapokban a lakásépítések és az ipari, kereskedelmi célú ingatlanépítések mennyire veszik ki a részüket a növekedésből az EU-források által hajtott állami építkezések mellett.

A nagy kép Mint ismert, az építőipar a magánszektor passzivitása mellett hosszabb ideje az uniós források ciklikusságától függ. Ennek megfelelően 2016 elején - az előző hétéves költségvetési periódus pénzeinek kifutásával - nagy visszaesés következett be, majd a sokk után gyorsan jött a felkapaszkodás. A megfigyelők az idén is gyors emelkedésre számítanak, mondván, az uniós források felpörgése mellett a magánszektor is élénkebb lesz - főként a lakásépítések felfutása következtében. Az utóbbi hónapok adatai azonban a meredek emelkedés után érdemi lendületvesztésről tanúskodnak.

A fenti ellentmondásokat erősítik a rendelési számok. A megkötött új szerződések volumene 28,2%-kal kisebb volt az előző évinél, ám a rendelésállomány indexe így sem csökkent, a volumen október végén 24%-kal haladta meg az előző évi bázist. A különös tendencia mögött a 2015 végén kifutó előző uniós ciklus sajátosságai állhatnak. Egyrészt 2015 végén már apadóban volt a rendelésállomány, hiszen év végéig az EU által finanszírozott projekteket le kellett zárni, ezért a bázis gyorsan apadt. Másrészt az idén szinte tiszta lappal indult az építőipar, ezért nincsenek lezárt, a rendelésállományból kieső beruházások, hanem a hónapról hónapra beérkező friss, hosszú távú rendelések folyamatosan még úgy is gyarapítják a rendelésállományt, hogy amúgy ezek az új rendelések nem igazán hasítanak. A KSH részben erre utalt, amikor a közleményében megjegyezte, hogy az építőiparban a nagy értékű, hosszú megvalósulási idejű szerződések hónapról hónapra jelentős változást okozhatnak a volumenindexekben.

A fenti sajátosságok miatt érdemes más szemmel is nézni a rendelési mutatókat, nem csak az éves indexek alakulását figyelni. A forintban kifejezett adatok azt mutatják, hogy az év második felében elakadt a rendelésállomány növekedése, ami annak fényében, hogy az uniós pályázatok kiírása éppen ekkor kezdett felpörögni, érdekes fejlemény.

A különös helyzetre kétféle magyarázat adódik. Egyrészt hiába futott fel az uniós források kifizetése, ezek csak előlegek, sőt, olyan előlegek, amelyek mögött még nem állnak reálgazdasági szerződések, rendelések. Ezek várhatóan csak a következő néhány hónapban jelennek majd meg a számokban. Mindenesetre a jelenség bizonyítja, hogy az uniós forrásfelhasználás hatékonyságának egyértelműen az egyik kockázata az erőltetett kifizetési tempó.A másik magyarázat a rendelések alacsony szintjére az lehet, hogy a magánszektor egyelőre mégsem erősödik olyan mértékben, mint ahogyan azt remélni lehetett. Bár ebben is számítunk változásra a következő hónapokban, érdemes lesz figyelni a számokat, hiszen az épületekre kötött szerződések állománya novemberben visszaesett, és 10%-kal elmarad az egy évvel korábbi szinttől.