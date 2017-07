Egyetlen ábrán Európa legnagyobb ingatlanbefektetési célpontjai

2017 második negyedévében az erős ingatlanbefektetési forgalom jelentős részben a brit piac növekedésének köszönhető, hiszen a szigetországban 23,4 milliárd euróért cseréltek gazdát kereskedelmi ingatlanok, szemben az első negyedévben mért 16 milliárd euróval. A Logicor ingatlanportfólió eladása jelentős ügylet volt az Egyesült Királyságban, de még nélküle is növekedést mutat 2017-ben a brit ingatlanbefektetési piac a Brexit-népszavazás után elszenvedett visszaesése után.A német piac újra bizonyította, hogy az európai ingatlanbefektetések növekedésének fő motorja kontinensen, miután 2017 első félévében 49 százalékkal, 26,5 milliárd euróra nőtt a tavalyi évhez képest (amelyből a második negyedre 13,9 milliárd euró jutott) miközben a kontinentális piac 15 százalékkal bővült. A dél-európai piacok, mint az olasz és a spanyol - Hollandiával együtt - szintén erős negyedévet tudhatnak maguk mögött, 110, 76 és 38 százalékos növekedéssel az egy évvel ezelőtti forgalomhoz képest. Franciaországban az elnökválasztást megelőző időszakban a befektetési piac némileg lassult, bár Macron megválasztása mind a bérlői, mind a befektetői várakozásokra pozitív hatással volt, így a befektetési piac bővülhet a második félévben.

A magyar piac félúton a tavalyi forgalom eléréséhez

2017 második negyedévének jó eredményeit a robusztus növekedést felmutató ipari és logisztikai szektor szállította, és - bár kisebb mértékben - az alternatív befektetési piac is jól teljesített, ahogy a befektetők diverzifikálják portfóliójukat. Az ipari ingatlanbefektetések 303 százalékos bővülést produkáltak (aminek a jelentős Logicor-ügylet is része volt), az alternatív ingatlanok piaca pedig ötödével nőtt, ezzel szemben az irodapiac 6 százalékos visszaesést könyvelhetett el 2017 második negyedévében az előző év hasonló időszakához képest.A kimagasló 2016-os eredmény (1,54 milliárd euró) után a magyar kereskedelmi ingatlanbefektetési piacon 795 millió eurót költöttek a befektetők 2017 első felében. A közép-európai régió a tavalyi évhez képest még vonzóbbá vált a befektetők szemében, Magyarország pedig 15 százalékos arányt képvisel a teljes befektetési forgalomban. Az alpiacokat tekintve a forgalom kiegyenlítettebb, mint az elmúlt években: az irodapiac 41 százalékkal részesesedett a teljes forgalomból 2017 első félévében az 2016-os 55 százalék után, míg mind a kiskereskedelmi (31 százalék), mind az ipari szegmens (28 százalék) javított részesedésén.Az irodapiacon 3 jelentős ügylet is meghaladta az 50 milliós értéket, és mindhárom esetben hazai alapok voltak a vevők. Az átlagos ügyletnagyság 40 millió euró volt, egy négyzetméter ára 2000 - 3000 euró között mozgott, első generációs és új épületek egyaránt eladásra kerültek. A legnagyobb ügylet a Nordic Light irodaház megvásárlása volt az Erste Ingatlanalap által.A kiskereskedelmi ingatlanok befektetési piaca 248 millió euró forgalmat bonyolított 2017 első felében, a piacot két, nem-központi elhelyezkedésű bevásárlóközpont megvásárlása dominálta a CPI által. Az ipari alpiac diverzifikáltabb volt, itt országos kiterjedésű portfólió és első osztályú városi ingatlan is gazdát cserélt.