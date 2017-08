Hatalmas támogatást kaphatnak az ingatlanügynökök

Mesterséges intelligencia Mesterséges intelligenciának (MI vagy az angol Artificial Intelligence megfelelőjeként AI) egy gép, program vagy mesterségesen létrehozott tudat által megnyilvánuló intelligenciát nevezünk, amely a következő feltételeknek kell, hogy eleget tegyen.

A mesterségesen létrehozott tárgy állandó emberi beavatkozás nélkül képes legyen válaszolni környezeti behatásokra (automatizáltság).

A mesterségesen létrehozott tárgy képes legyen hasonlóan viselkedni, mint egy természetes intelligenciával rendelkező élőlény, még ha az azonos viselkedés mögött eltérő mechanizmus is húzódik meg (TI szimuláltság - ilyen értelemben beszélhetünk pl. a számítógépes játékok gép-irányította karaktereinek "intelligenciájáról").

Végül, a mesterségesen létrehozott tárgy képes legyen viselkedését célszerűen és megismételhető módon változtatni (tanulás) - ez utóbbi jelentés az, ami a modern MI-kutatásban előtérbe került, és jelenleg az MI fogalmával legjobban azonosítható. Mesterséges intelligenciának (MI vagy az angol Artificial Intelligence megfelelőjeként AI) egy gép, program vagy mesterségesen létrehozott tudat által megnyilvánuló intelligenciát nevezünk, amely a következő feltételeknek kell, hogy eleget tegyen.

Chatbot

Több ezer új lakás egy helyen a Portfolio Új Lakópark adatbázisában! Válogass Buda, Pest és vidék legjobb új építésű lakóprojektjei között! Nézegess képeket, tudj meg minél többet a projektekről és kérj személyre szabott ajánlatot közvetlenül a fejlesztőktől! Kattints és nézd meg a több mint 50 projektet!

Due diligence

Piaci információk

A mesterséges intelligencia tehát jobb szakemberré teszi az ügynököket, akik jobban tudják képviselni az ügyfeleik érdekeit. Az elégedett ügyfél pedig sikeres üzletet jelent.

Annak ellenére, hogy az AI már számos iparágat újradefiniált, - szoftverfejlesztés, egészségügy, oktatás, pénzügy - általános elterjedése az ingatlanszektorban még várat magára. Az új technológiák, mint például a gépi tanulás, a természetes nyelv feldolgozása és a prediktív analitika alkalmazása pedig kifizetődőnek tűnik. Egy 2014-ben megjelent Harvard Business Review tanulmány szerint "az iparág legmagasabb harmadában lévő vállalatok az adatvezérelt döntéshozatal során - amelyet AI megoldások támogattak- átlagosan 5% -kal produktívabbak és 6% -kal jövedelmezőbbek voltak versenytársaiknál. "A mesterséges intelligencia által nyújtott megoldásokat alkalmazó piaci szereplők tehát az ingatlanszektorban is valós versenyelőnyre tehetnek szert. Hogyan? Elérhetőek már azok a technológiák, amellyel például könnyebben azonosíthatják a potenciális ügyfeleket, hatékonyabbá tehetik a kommunikációs, tranzakciós folyamatokat.Néhány példa az AI megoldásokra:Az ingatlanszektor specifikus chatbotok (a csevegőcsatornák angol rövidítése) valós idejű megoldást jelentenek arra, hogy a potenciális ügyfelekkel értelmes beszélgetésbe elegyedjenek. Az értelmes beszélgetés pedig üzleti kapcsolatokhoz vezethet. A modern chatbotok bármikor elérhetőek, korlátlan mennyiségű és hosszúságú komplex társalgásra képesek úgy, hogy közben folyamatosan tanulnak a már lefolytatott beszélgetésekből, így növelve "munkájuk" hatékonyságát.Az ingatlanszektor természeténél fogva kapcsolatorientált iparág, ahol az ügyfelek és az ügynökök interakciója elengedhetetlen., ezáltal előkészítve a sikeres kapcsolatfelvételt.Létezik olyan chatbot, amely nem az ügyféllel történő interakcióban vesz részt, hanem az ügynököket segíti a társalgás során, ötleteket ad a beszélgetés tartalmára, megfelelő kifejezések használatára, annak érdekében, hogy a potenciális ügyfélből szerződéses partner válhasson.A fiatal generációkat - akik számára az automatizált megoldások és virtuális kapcsolatok tulajdonképpen természetesek - könnyebb a chatbotok által megszólítani, hiszen azok az ő nyelvükön beszélnek, így azok a cégek, akik kihasználják a technológia által nyújtott lehetőségeket jelentős versenyelőnyre tehetnek szert.Az ingatlantranzakciók átvilágítása, dokumentálása embert próbáló feladat. Egy hatékony ingatlanügynöknek több tucatnyi tulajdont érintő, az épület tulajdonjogával, területrendezési szabályaival és pénzügyi helyzetével kapcsolatos információt kell összegyűjtenie egy-egy ügylethez. Ezeknek az adatoknak beszerzése már önmagában is eléggé időigényes, a könnyű visszakeresést elősegítő módon történő összerendezés azonban ténylegesen nehéz feladat.A mesterséges intelligenciát használó megoldások lényegében azonosítják és számszerűsítik a kockázati területeket.Az AI eszközök egyik típusa az irodalmi elemzésre koncentrál. A szavak és a jelentések következetességének azonosítását és az inkonzisztenciák összefoglalását végzi a különböző dokumentumok között. Ez gyorsabbá és pontosabbá teszi az átvilágítási folyamatokat.A legújabb AI technológiák már az embernél hatékonyabban képesek összegyűjteni, rendszerezni, tárolni és lekérni a különböző információkat, továbbá folyamatosan elemezik a bejövő és módosított dokumentumokat annak biztosítása érdekében, hogy minden rendben legyen. Hiányzó aláírások és nem szándékolt jogsértések talán elkerülhetetlenek, de ezek a kockázatok egyszerűen minimalizálhatók egy AI adatplatform segítségével.A tudás hatalom! A mesterséges intelligencia, például a prediktív analitika, képes arra, hogy óriási adathalmazokat elemezzen és azokat cselekvésre ösztönző tényezőkké alakítsa át. A piaci információk összegyűjtésével és megfelelő számítások elvégzésével jelezhetik azt, hogy például egy adott piacon elkezd élénkülni a kereslet vagy nagyobb kínálat jelenik meg. Ez segíti az ingatlanpiaci szereplőket abban, hogy másoknál gyorsabban és pontosabban tudjanak reagálni a piaci változásokra.Hasonlóan, mind a történelmi, mind a jelenlegi piaci feltételek elemzésével az AI meg tudja határozni, hogy pontosan mekkora árkockázat keletkezik az adott területen. Ez az ügynökségeket felbecsülhetetlen értékű információkkal látja el, amely segítséget nyújthat az ártárgyalások folyamatában.Ezek alapján nyilvánvaló, hogy az ingatlanszakma is eljut a digitalizált és automatizált jövőhöz. Már csak az a kérdés, hogy mikor?