Last minute változások az Otthon Startban: kik a nyertesek és a vesztesek?
Last minute változások az Otthon Startban: kik a nyertesek és a vesztesek?

Portfolio
Már meghallgatható a Portfolio Checklist szerdai adása. Az első részben az Otthon Start hitel elindulásához közeledve elemeztük a konstrukció legfrissebb változásait: megnéztük, mekkora a hype, felkészültek-e a bankok a rohamra, és mi várhat azokra, akik később Csok Plusszal váltanák ki az Otthon Startot. Vendégünk Argyelán József, a Bankmonitor elemzési igazgatója volt. A második részben arról beszélgettünk, hogy ismét előtérbe került az Európai Unióban a térségi alapú politika és a kohéziós források szerepe, főként azért, mert zajlik a 2028–2034-es közös költségvetés reformjáról szóló vita. Erről Szabó Dánielt, a Portfolio uniós ügyekkel foglalkozó elemzőjét kérdeztük.
