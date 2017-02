Vége a hátfájásnak a jövő emberközpontú irodáiban

A jó iroda segít a munkaerő-megtartásban

Home office egészségesen

Fontos szerepe van a fiatal munkavállalók, az Y-generáció igényeinek, hiszen alapvető elvárásuk, hogy a laptopjukkal bárhol dolgozhassanak, ami multifunkciós terek létrehozását teszi szükségessé. Azokban a szektorokban, ahol szeretnék magukhoz vonzani és megtartani a - fiatal - tehetségeket, sokszor már nem a fizetéssel versenyeznek egymással a cégek, hanem a minél jobb munkakörnyezettel. Ez jelenti az iroda elhelyezkedését éppúgy, mint az irodán belüli kikapcsolódási lehetőségeket.Ha otthoni számítógépes munkavégzésről, home office-ről van szó, a legtöbb embernek az ölben, netán a konyhaasztalon elhelyezett laptop jut eszébe, ez azonban nagyon távol van az ideálistól. Fontos lenne, hogy jó minőségű széken ülve, megfelelő magasságú asztal mellett dolgozzunk úgy, hogy a beállítások ejtett vállú munkavégzést tegyenek lehetővé.Ergonómiai szempontból a laptop és pláne a tablet nem megfelelő a folyamatos munkavégzéshez. A laptophoz lehetőleg csatlakoztassunk külön monitort, amelynek felső része szemmagasságban van, valamint külön billentyűzetet és egeret. A megvilágítás szempontjából szintén fontos, hogy legalább egy külön asztali lámpánk legyen, és amennyiben lehetséges, tudjunk elkülönülni a család többi tagjától. Érdemes lehet otthon is alkalmazni azt a skandináv országokban meglévő munkavédelmi szabályt, hogy aki napi 6 óránál többet dolgozik monitor előtt, annak legyen lehetősége állva is munkát végezni.

Forrás: Shutterstock

Az ideális iroda zöld és a dolgozókra fókuszál

Ma már egy magára valamit is adó bérlő zöld irodát keres, de kevesen tudják, hogy mitől is zöld egy iroda. Nem csak az energiahatékonyságot és a takarékos a vízfelhasználást jelenti a környezetkímélő kialakítás, hanem az akár olyan, nem szembetűnő dolgokat is, mint a levegő vagy a megvilágítás minősége. Sokszor az a helyzet, hogy bár az épületek megfelelnek a zöld előírásoknak, ám a bérlők a saját tereik kialakítása során már nem figyelnek ezekre a részletekre. A szakember szerint a meglévő irodákban nehéz kommunikálni az energiahatékonysági felújításokat a bérlők felé, hiszen átlagosan az irodabérlők költségeinek csak 1 százalékát teszi ki a rezsiköltség, míg a bérleti díj súlya 9, a bérköltségé pedig 90 százalék. Mindebből következik, hogy a dolgozók munkakörnyezetének komfortos kialakítása kezd a legfontosabb tényezővé válni az irodaépületekben.