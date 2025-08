Drámai fordulat jön Európában, vagy az egész csak egy nagy színjáték?

Az Európai Unió és az Egyesült Államok vámmegállapodása részeként az EU vállalta, hogy 750 milliárd dollár értékben vásárol amerikai energiatermékeket, cseppfolyósított földgázt (LNG-t), olajat és nukleáris üzemanyagot a következő három évben, Donald Trump elnöki ciklusa végéig. Elemzők szerint az ígéret összeegyeztethetetlen az EU klímacéljaival, de ha az Unió valóban ebbe az irányba mozdul el, az késleltetni fogja az európai energiaátállást és a megújuló energia terjedését, a közösség pedig lényegében lemondhat globális vezető klímapolitikai szerepéről, ráadásul ingadozó energiaköltségekkel, valamint a kontinensen már most is pusztító erdőtüzek és árvizek felerősödésével is együtt járhat. Akadnak azonban olyan vélemények is, melyek szerint a több ok miatt amúgy is teljesíthetetlennek tűnő uniós kötelezettségvállalás sokkal inkább egy olyan politikai színházi performansznak tekintendő, melynek célja elsősorban Trump elnök kiszámíthatatlan tárgyalási taktikájának kezelése volt, semmint egy valódi gazdasági stratégia részévé válni.